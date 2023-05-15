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本週「生肖+血型」財運最旺TOP5！B型這生肖「能賺進大把鈔票」

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／canva
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在本週前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人適合飄向遠方，賺取錢財，有人卻能將金錢發揮極大值，以錢滾錢，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬牛

在目前的工作崗位上，財運平平，一切如往常，沒有特別的狀況，但是本週的你，非常適合兼差，除了能夠找到適合自己，可以勝任的工作外，還會獲得不錯的報酬，而且能夠從中累積自己的經驗，所以趕快上網尋找打工的機會，將會有意想不到的好消息。

第四名：血型B型+生肖屬蛇

本週的財運來自於正財，所以在工作上要多加努力，對於接案的人來說是個好消息，表示辛苦有所得，但是記得要按部就班的來完成工作，而且是具有誠信的態度，切勿有心存僥倖的投機心態，以免偷工減料被抓到，不但沒有獲得該有的利益，反倒失去了好名聲。

第三名：血型AB型+生肖屬羊

財在他方，大利遠行，獲得財富的地點會是在遠方，對於運輸業或是快遞業這類型的工作者來說，這個星期的財運最為飽滿，案件應接不暇，當然錢財也就滾滾而來，對於需要出差的工作者來說也不錯，只是在享受賺錢的滿足感時，也別忘了要顧及健康，可別操壞身體了。

第二名：血型O型+生肖屬虎

如果你是從事教學型的工作，例如課業家教、音樂教師、健身教練等，這星期將會是一個大豐收的時機，你並不需要特別的去尋找學生，自然而然就會有同學來向你詢問上課細節和費用，所以這段時間，你要保持倆好的親切感，以及注意儀表，讓來訪的人，馬上被你擒獲，甘願交學費請你上課。

第一名：血型B型+生肖屬猴

在投資理財上，就算沒有賺錢，至少不要賠錢，而本週的你，不僅不易有虧損的情況，更是能夠賺進大把鈔票，但前提是你必須先做好功課，並且量力而為，就能把金錢的功能發揮到極大值，以錢滾錢，獲取利益，因此有空的時候，趕快去了解市場行情，就能取得先機，增旺財庫。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 生肖運勢 偏財運

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