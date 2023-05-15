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唐綺陽星座運勢週報：雙子人際關係大洗牌 金牛桃花魅力爆發
【唐綺陽星座運勢週報5/15-5/21】
星象影響：水星順行、諸星衝刺、火木與木冥四分相
水星順行，世界改變，眾人價值觀也隨之調整，觀察自身狀態，找出自我利益最大化。諸星衝刺，能量場混亂，引發內心煩躁，避免因心煩意亂做出錯誤決策，想辦法穩住腳步，與家人、朋友互相扶持。火木與木冥四分相，促使人們尋求改變，更有意願嘗試新事物。
12星座個別運勢：
雙子：好人緣、人際關係大洗牌，對另一半的關心感到束縛
巨蟹：面對事情別太敏感，感情的蛛絲馬跡要追查
魔羯：工作過度付出，小心被得寸進尺，與好感對象互助是另類體貼
水瓶：意見不合應保守處理，感情的爭執可從善如流
金牛：關注長官長輩受疼愛，桃花魅力大爆發
獅子：收斂霸氣多展現溫和，感情上受霸氣外露型吸引
天秤：事業合作討論應酬多，感情要多花心思相處
雙魚：工作細心犀利，對另一半別太挑剔
牡羊：工作需靠自己推動，感情可加點新意
處女：好消息與新機會頻來，感情有聰明新桃花
天蠍：面對工作多沉澱想法，桃花可能來自老朋友
射手：事業蒸蒸日上，感情選擇權在自己
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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