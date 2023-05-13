星座早就退流行！16種MBTI類型人氣排行揭曉 快看你和哪些明星同一型

你的MBTI類型是哪一種呢～

你知道什麼是MBTI人格測試嗎？MBTI（Myers-Briggs Type Indicator，邁爾斯-布里格斯性格分類指標），根據內向（Introversion）或外向（Extraversion）、五感（Sensing）或直覺（intuition）、思考（Thinking）或情感（Feeling）、判斷（Judging）或感知（Perceiving）作為分類指標，最後取得4個英文字母組成不同的人格類型，相比星座來說更為貼近個人特質，不僅韓國人喜歡用MBTI自我介紹，台灣人也會測試MBTI分析自己的真實個性。

想知道你的人格類型和哪些明星相符合嗎？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，一起來看最受網友矚目的MBTI類型和對應名人有哪些吧！

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No.1 INFP 調停者

INFP是朋友圈裡的「調停者」，雖然看起來非常內向害羞，但其實內心的火焰正熱情燃燒，他們總是希望可以從最壞的事情中想方設法讓情況變得更好，若是找到心有靈犀的夥伴時，就會像是找到快樂的泉源，做事時也會以美好、道德和善良取代獎懲行動。

許多INFP的人大多也是詩人、作家和演員，像是演員南柱赫、朴敘俊、歌手林俊傑、葉舒華等，INFP網友也分享自己的行業，「碰過很多同為INFP的朋友都是在家工作，接案設計這種，真的是很不愛出門」、「語言治療師，目前做的很快樂！有種註定就是要做這行的感覺」、「目前是剪輯師！但也是在家接案，超宅」。

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No.2 INFJ 提倡者

身為INFJ「提倡者」的人，打從骨子裡就有與生俱來的理想主義和道德存在感，面對夢想不只是嘴巴上說說，還會付諸行動、腳踏實地完成目標，行事風格也非常有創造力和想像力，對待他人時也總是保有溫暖和人情味，但常常失去控制導致讓自己處於勞累的狀態，需要留有自己獨處、養精蓄銳的時間。

INFJ類型的明星包含《哈利波特》作者JK羅琳、印度政治領袖甘地、韓星IU和宋慧喬等，網友對於INFJ類型人格也表示，「INFJ，因為完美主義而瘋狂拖延，就是我」、「明明自己活得很痛苦，卻還是想帶給身邊的人溫暖」、「INFJ不會什麼都說出口，因為在說出來以前會在心裡瘋狂鬼打牆這樣講還是那樣講比較好」。

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No.3 INTP 邏輯學家

邏輯學家「INTP」的人格特質相比其他性格的族群展現來得更積極主動，雖然不一定能按部就班，但總會以異於常人的視角、永不枯竭的智慧，馬不停蹄地創造新的想法，對於每層環節中的細節絲毫不肯放過，還會另闢蹊徑找尋可行的解決方法，完全不想與平庸為伍。

像是古希臘哲學家亞里斯多德、物理學家愛因斯坦、科學家笛卡兒及微軟創辦人比爾蓋茲都是典型INTP人物，網友也分享INTP人格，「真的只有INTP才可以理解其他INTP」、「本人也資深INTP水瓶女B型，人緣超差，但還是覺得自己沒問題都別人錯」、「INTP+雙魚座，想像我的腦袋有多混沌」。

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No.4 ENFP 競選者

你也是「ENFP」類型人格嗎？ENFP的人充滿「自由精神」，在朋友聚會中是萬眾矚目的焦點，他們很享受與大家建立情感與連結，加上受到直覺型影響，時刻透過情感找尋更深一層的含義，若是讓他們困在枯燥乏味的工作環境，容易變成洩氣的皮球，但他們對於轉換氣氛也很得心應手，常常讓周遭的朋友嚇得措手不及。

包含幽默大師馬克吐溫、演員小勞勃道尼、TWICE的Sana、BLACKPINK的Rosé都是ENFP競選者人格，網友表示「ENFP對靈魂交流特別重視」、「我也是ENFP，現在做的工作都是辦公室，快受不了」、「我也是ENFP！不喜歡照著計畫走，太安靜的地方會不自在，也都去咖啡廳唸書」。

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No.5 ISFJ 守衛者

平時喜歡顧及別人感受，但是當朋友和家人受到威脅或傷害時，「ISFJ」的保護人格就會展露無遺，這群人雖然偏向內向性格，不過他們其實很擅長社交，只要獲得對方的尊重和理解，就會願意為了對方做出改變。此外，他們也有完美主義，通常會在期限內盡最大努力交出工作或作品，無私奉獻的守衛者對自己的付出常常輕描淡寫，因此他們必須學會適時為自己發聲。

ISFJ的藝人包含少女時代的隊長太妍、Red Velvet的主唱Wendy、演員布魯斯威利、安海瑟薇等人，網友對於ISFJ性格也分享，「身為ISFJ，別人對自己有好感的話應該很容易察覺到」、「我都是默默付出型，盡自己最大的能力做到最好」。

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No.6 INTJ 建築師

INTJ在MBTI的16種人格中非常稀少，其中女生比例遠遠低於男生，他們充滿好奇心卻懂得拿捏隱私與精力，也很喜歡閱讀新知，和周遭的人分享知識，他們深深相信努力、智慧和思考三者具備，世界上就沒有做不到的事情，儘管對於人生可能會感到憤世嫉俗，不過INTJ的人仍會抱著自己的理想追求目標，對於別人提出的想法也會檢驗是否真的可行。

INTJ性格也出現許多知名人物，像是臉書創辦人祖克柏、音樂家貝多芬、物理學家史蒂芬霍金及Super Junior的銀赫，INTJ族群在網路上也造成不少話題，「喜歡深度討論、看書，討論哲學、科學和人生問題」、「INTJ路過，高處不勝寒」、「INTJ同類真的不多」。

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No.7 ISFP 探險家

擁有ISFP的人通常不喜歡被控制，擁有探險家、藝術家人格特質，運用審美、設計和行動打破舊有常規，就算空閒獨處時也會利用時間重新檢視自己，接著重新步上軌道。ISFP的人喜歡與人交流互動，也喜歡參與極限運動等比較有風險的活動，不過他們對於旁人的評價非常敏感，面對負面批評很難冷靜下來，但對於別人的過錯通常都會選擇大事化小、小事化無，不計前嫌。

擁有ISFP特質的人像是TWICE的周子瑜、BTS忙內田征國、《Running Man》主持人劉在錫、金鐘國等，網友也表示「ISFP做計畫真的是完全沒執行，反正沒做完我就會默默移到明天的計畫裡」、「我ISFP，讀書計畫真的排不出來，臨時就會心情太好／不好不想讀書」。

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No.8 ENTP 辯論家

擁有「ENTP」辯論家特質的人，決定一件事通常不會從眾，而是根據自己的觀點表達立場，與別人辯論、激盪火花是他們的樂趣，藉此透過自己的聰明才智，讓大家看到不一樣的論點；和別人聊天時也不喜歡拐彎抹角，而是直接說出自己的看法，雖然可能在職場、人際關係產生衝突，不過若是被他人聽取時，就能成為他人的良方或解藥，讓想法產生價值。

ENTP類型的名人如美國前總統歐巴馬、科學家富蘭克林、政治家柴契爾夫人等，網友對於ENTP類型人格也回應，「作為INFP超喜歡ENTP，或者可以說是憧憬他們的生活態度」、「我INTP，身邊的好朋友也都是ENTP居多」、「ENTP做學術研究，理論的東西最棒了」。

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No.9 ENFJ 主人公

ENFJ特質的人，不論是喜怒哀樂還是一個小動作，身旁的家人朋友都能受到感染，由於充滿魅力和熱情，通常會選擇當政客、教練或老師，敏銳的觀察力直接穿透人心，透過流利的口才與人交流，從幫助別人的過程中獲得快樂，讓他們同樣得到滿滿成就感，但主人公個性也很容易對事情過度滿腔熱血，需要適時抽身才不會導致過分糾結在某個情境裡。

充滿渲染力的ENFJ明星包括脫口秀主持人查理羅斯、演員宋仲基、(G)-IDLE成員宋雨琦、Minnie，網友對於ENFJ也有深刻印象，「我是ENFJ，極度在意別人的看法，也害怕傷害到別人，總覺得好像要克制自己的熱情」、「這樣的性格常常把自己搞得很累」。

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No.10 ISTP 鑑賞家

ISTP的人比例不高，男生佔比甚至多於女生，身為鑑賞家的他們，喜歡用雙手和眼睛去體驗新事物，好奇心旺盛也讓這類型的族群勇於接受挑戰，因此大多會選擇工程師作為職業。在人際關係上，因為很難揣測他人的情感，所以別人也很難了解他們的心情，不過這些人對待別人也會講求公平，不會偏袒他人。



ISTP的明星在全球也不佔少數，例如美國前總統林肯、物理學家居禮夫人、蘋果公司聯合創辦人賈伯斯、IVE隊長安俞真等，網友也分享「偶像裡的ISTP應該很多都有社會化過，各種撒嬌和營業都做得到，但還是看得出來有些笨拙」、「ISTP路過...很常被家人嫌對人冷淡、不擅長回應別人的稱讚」、「雖然不過於感性，但絕對是真誠的」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年05月10日至2023年05月09日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『MBTI』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統