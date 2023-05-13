快訊

深夜獲譯文 議員爆：中捷行控中心收「14則異常警告」未即時停車

防中捷事故在高雄重演 高市府查興富發11處工地開罰70萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

下周生肖運勢／蛇要加薪了！鼠和豬愛情事業都得意

旺好運／ 文‧曼樺老師
圖為薪水變多示意圖。圖片來源/ingimage
圖為薪水變多示意圖。圖片來源/ingimage

命理專家曼樺老師分析，5/14/5/20各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

NO1.鼠、豬

鼠：本周運勢當旺，氣勢旺盛，為第一名。雖然整體市場不算景氣，但你依然是市場上的黑馬，令人羨慕。

豬：本周運勢順心如意，同為第一名。多與長官，上司交流。工作質與量同等重要，多替他人著想更重要。

NO2.馬

本周運勢不凡，為第二名。善於與團隊溝通協調，能得到主管的認同，邁向更高的業績目標。

NO3.蛇

本周運勢上升，為第三名。工作能量大，忙碌加班，等待許久的收穫與成就感，終於讓你扳回一城。

【財運前三名】

NO1.鼠

一直以來都很努力，也知曉人情世故，財運的到來有各種的機緣，努力做好自己，不亂花錢，對於出社會沒幾年的你很重要。

NO2.蛇

正財穩定，並且因職務調升而加薪，本周很有收穫。在卷不起、又躺不平的目前虛弱市場下，現金收入才是穩定的。

NO3.豬

財運如同事業發展順利，靠著優良的市場趨勢展店成功，穩穩地做，不求快速，內容取勝，品質最重要。

【愛情運前三名】

NO1.馬

未婚單身男性本周有意外愛情發生，短暫桃花也有可能變成長久桃花，只要你有心，鐵樹也會開花。

NO2.豬

愛情運上升，甜蜜感的產生，是因為有互相尊重與疼惜的對方，你很慶幸在對的時間，找到一個愛你的人。

NO3.鼠

母親節假期，全家人開心吃喝，感謝老婆平日的辛苦，還準備了用心的禮物，家庭氣氛拉到最高。

【健康運前三名】

1.鼠

健康運勢不錯的一周，能吃能動，維持身材平衡你有很多方法，游泳尤其是你的最愛，全身運動最有效。

2.雞

本周健康運不錯，精神活力都很亢奮的一周。注意睡眠時間的充分，以及各種維他命的補充。

3.豬

本周健康運勢很好。可以利用週末多往附近公園或郊區踏青，加強身體鍛鍊，享受大自然芬多精的洗禮。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

生肖運勢

延伸閱讀

大樂透飆4.3億！命理師點4星座4生肖「偏財運旺盛」開運方法曝光

下班記得買！大樂透飆4.3億 「三生肖」偏財運旺到爆

本週「生肖+血型」財運最旺TOP5！A型這生肖「不勞而獲」：錢直接入袋

下周生肖運勢／蛇人脈就是錢脈！4生肖愛情生活多采多姿

相關新聞

下周生肖運勢／蛇要加薪了！鼠和豬愛情事業都得意

命理專家曼樺老師分析，5/14/5/20各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

星座早就退流行！16種MBTI類型人氣排行揭曉 快看你和哪些明星同一型

想知道你的人格類型和哪些明星相符合嗎？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，一起來看最受網友矚目的MBTI類型和對應名人有哪些吧！

網友公認他們佔有慾超強！醋桶星座排行大公開

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月內「醋桶星座」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的醋桶星座排行。

還不快逃！愛上「這些星座」就是虐待自己 處女挑剔鬼、第一名絕對怪咖

愛情來的太快就像龍捲風，有時候一不小心陷下去，才發現彼此不適合。有些星座戀愛時很挑剔、很做自己，會讓愛上他們的人超「虐心」。命理網站旺好運分享「「愛上這些星座，根本虐待自己」，快看看有那些星座上榜，談戀愛先睜大眼睛，不然受傷的就是你。

每日星座運勢／天蠍注意別將自己的 標準強加於人

2023-05-13牡羊座短評：運勢一般，切忌暴飲暴食。【整體運★★★☆☆】今天單身者渴望戀愛，但太過內斂、被動，容易錯過良緣。財運上，需要了解的資訊很多，雖然較有耐心，但效率不高，留意身邊的貴人，他

大樂透飆4.3億！命理師點4星座4生肖「偏財運旺盛」開運方法曝光

下班快衝去買一張！大樂透連槓15期，今(12)日頭獎上看4.3億，水孟國際塔羅小孟老師也指出，有4個星座、3個生肖財運最旺，命中有福報搭配老師所說就會中大獎，千萬不要錯過了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦