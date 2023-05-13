網友公認他們佔有慾超強！醋桶星座排行大公開

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月內「醋桶星座」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的醋桶星座排行。

每個星座談起戀愛的樣子都不盡相同，吃醋的表現也是大相逕庭，有些是有話直說，吃起醋來根本藏不住；有些則是心口不一，吃著悶醋卻怎麼樣也不肯承認，接著就來揭曉十二星座中哪些是網友公認的大醋桶，快來看看你的另一半有沒有上榜吧！

「天蠍座」佔有慾強榮登冠軍 「獅子座」在吃醋卻裝沒事 ▲ 網友熱議六大醋桶星座 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近六個月內網友針對醋桶星座的相關話題討論，可以發現「天蠍座」引起社群熱烈討論，網友表示「一旦相處時間久了，便會被天蠍座的愛吃醋掐得喘不過氣」，有天蠍座本人也現身說法，認為自己「愛吃醋、佔有慾非常重」，如果看到喜歡的人和別人有說有笑，說話和表情都會變得非常不開心，但若是對方來搭話，很快又被哄好了，就是無法冷落心儀的人；還有網友補充天蠍座會「內心吃醋，但是又表現得沒那麼直接，頂多問一堆事情，來表示自己很在意」，並不是屬於直來直往的類型。

看似開明又大氣的「獅子座」其實也是個醋桶，不過卻經常口是心非，因為他們需要顧及自己的面子，有網友就模仿他們的語氣「我哪有吃醋，妳想去就去啊，幹嘛告訴我」，表現出即使吃醋，也要裝作若無其事的樣子。

而提到「雙魚座」，就有網友發文詢問「請問雙魚容易吃醋嗎？」，吸引不少留言回應，像是「雙魚男很會吃醋，很怕妳被搶走」、「雙魚男真的超級會吃醋，遇到的雙魚男吃醋，直接不讀不回一個禮拜」，覺得他們缺乏安全感，很容易胡思亂想。身為完美主義的「處女座」，則被直呼是「很反差」的星座，網友分享自己的處女座男友「看到我跟其他人聊天會吃醋」，表示「外表冷靜的他們，可愛幼稚愛吃醋只給你看到」，是許多人交往前沒想到竟然會是醋桶的星座。

另外，給人感覺穩重沉著的「金牛座」，卻在面對戀人時直接化身成大醋桶，有網友就分享自己遇到的金牛男「連聽到別的男生輕描淡寫的誇獎我，都好吃醋」、「每天都要面對一個委屈巴巴的醋桶」，並表示他們吃起醋來會「狂問你在幹嘛、人在哪裡等等」，不過其實金牛座吃醋並不難發現，「因為他們會寫在臉上，表現在行為上，哄一下就沒事了」。許多網友表示如果遇上了容易吃醋的「射手座」，則表示對方是相當愛他的伴侶的，並說到他們「真的是醋罈子，但會自己待著冷靜」、「他們如果發現自己在吃醋，不會讓另一半知道，而是自己想辦法排解這感受」，因此身為射手座的另一半很難發現他們在吃醋。

看完以上的醋桶星座排行，你認同網友們的看法嗎？或是你心中另有人選呢？其實吃醋是一種在意的表現，適當的吃醋也可以增進彼此的感情，但千萬要注意別過了頭，以免變成無理取鬧造成爭執，導致雙方都不舒服，祝福大家的戀愛都能幸福甜蜜又順利！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「網友熱議六大醋桶星座」相關討論則數。觀測期間：2022/11/01~2023/05/02，共六個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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