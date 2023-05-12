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整理包／今媽祖生日！拜對供品好運狂來 「4生肖」財運超旺

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整理包／今媽祖生日！拜對供品好運狂來 「4生肖」財運超旺

聯合新聞網／ 綜合報導
今（12）日（農曆3月23日）是媽祖的生日。 示意圖／聯合報系資料照片
今（12）日（農曆3月23日）是媽祖的生日。 示意圖／聯合報系資料照片

今（12）日（農曆3月23日），是「天上聖母」媽祖的聖誕日，許多信徒都會到媽祖廟祭拜，民俗專家也點名「4生肖」財運超旺。對此，供品該如何準備、正確參拜流程又是什麼，《聯合新聞網》替您整理相關資訊，讓您一次就看懂。


根據全國宗教資訊網介紹，媽祖的本名是林默娘，福建泉州莆田湄洲嶼人，是漁村之女。傳說在生前就有海上救難的靈驗事蹟，也從地區神祇逐漸發展成航海守護神，無論是官方使節、海上船運、產業等，都仰賴其護佑以助平安，至今是台灣最普遍的信仰神祇之一，也是台灣的第一女神。


1.素牲

2.單數水果

3.發糕

4.紅龜粿

5.鮮花（以雙數成對為主，不可以使用假花）

供品示意圖。 圖／新北市民政局提供
供品示意圖。 圖／新北市民政局提供

6.清茶

7.麵線

8.化妝品、保養品、金紙

9.糖果

10.紅湯圓


1.從右手邊的門進入廟宇，並依照廟裡的參拜順序逐一參拜，誠心擺上供品。

2.向媽祖稟報自己的基本資料（名字、現居地址、設籍地址、出生年月日等），並在心中默念祈求願望。

3.等香燒到3分之2時，就能把供桌上的金紙拿去燒化，根據自身意願添香油錢。


1.參拜過程不能披頭散髮，一定要保持外觀整潔。

2.參拜過程不能佩戴墨鏡，會有對神明不敬之意。

3.不能把內衣、內褲和襪子等衣物，放在家門前甚至是神明桌上面。

參拜過程不能披頭散髮或是戴墨鏡。 示意圖／聯合報系資料照片
參拜過程不能披頭散髮或是戴墨鏡。 示意圖／聯合報系資料照片


根據《自由時報》報導，民俗專家廖大乙表示，今年正沖屬兔，逢農曆4月太歲正沖，因此屬兔者有機會「否極泰來，諸事漸通」，而且兔子的習性就是先蹲後跳，所以正沖月有機會迎來好財運。除了屬兔者，廖大乙也點名正沖太歲的屬雞者、偏沖太歲的屬馬者，以及屬鼠者，如果想要買彩券，建議可以到媽祖廟周邊彩券行購買。

此外，廖大乙指出買彩券之前，可以先準備糖果或餅乾，並雙手合十、誠心下跪向媽祖祝壽，也要記得先祈求風調雨順、國泰民安，隨後再說出自己的願望，並承諾未來願意做公益或行善，願望實現後也要記得還願。


根據《ETtoday新聞雲》報導，受到今年的流年運勢影響，包括容易步入婚姻的生肖、感情桃花運勢起伏不定的人，以及需要人緣支持工作上的人，「對於這些人而言，可以趁著媽祖聖誕這個吉祥的日子，以誠心祈願的方式，獲得更好的運勢和庇佑」。

命理師建議「3類人」必拜。 示意圖／聯合報系資料照片
命理師建議「3類人」必拜。 示意圖／聯合報系資料照片

桃花穩定組

年次：1983年屬豬、1995年屬豬、1997年屬牛、1998年屬虎

如果在2022年已經有交往對象者，2023上半年感情會更加升溫，持續穩定交往的話，有很大的機會可以在今年下半年步入婚姻，假設渴望早日結婚，建議在媽祖聖誕日好好祈求。

桃花起伏組

年次：1988年屬龍、1989年屬蛇、1990年屬馬、2000年屬龍

今年的感情運勢較為起伏，如果已經有交往對象的人，可能會因為口角糾紛或理念不合，導致分手或頻繁更換對象。如果目前沒有對象，也不太容易遇到理想的伴侶，建議趁著媽祖聖誕日好好祈求，像是感情能夠穩定或是遇到理想的對象。

桃花不開組

年次：1984年屬鼠、1999年屬兔

今年的感情桃花運較不理想，在工作職場上也容易遇到阻礙和挑戰，建議趁著媽祖聖誕日祈求感情與貴人桃花，讓自己的感情生活順遂，在工作中能夠得到貴人的幫助，提升工作運勢。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

媽祖 運勢 禁忌

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