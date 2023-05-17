親兄弟明算帳！「這些星座」爭遺產衝第一？三星座會選擇放棄

常言道「親情濃於水」，但面對金錢糾葛，親情往往也受到考驗。當長輩留下遺產，不同星座會有什麼反應？有人金錢至上，可能會為了爭遺產而兄弟反目，親人從此不再往來，也有人平常不重視金錢，但卻為某些「原則」絕對爭到底？不同星座對遺產的底線到底在哪裡？快來看看。

這些星座爭到底

▎天蠍座

天蠍座不是最重視金錢的人，但是對於遺產卻有不同的想法。天蠍對於親人的感覺比較愛恨交纏，之所以會爭奪遺產，往往為了出一口氣，為了想獲得勝利、獲得關注，有時甚至只是為了彌補小時候的創傷。

▎金牛座

金牛座很重視自己的地位，所有事情都一板一眼，有什麼自己付錢的，什麼是自己付出較多都會斤斤計較。每個人的份額金牛座都心中有數，甚至會和你攤開遺產，計算當中自己值得拿到多少。

▎天秤座

天秤座很愛好和平沒錯，但是在公平也是天秤所追求的，如果兩兄弟或親人不是平均公平分配，也很容易激發天秤爭遺爭的意願。

這些星座不太計較

▎處女座

處女座對於家人的付出可算是百分百，重視家人高於一切。面對爭遺產時往往選擇放棄，因為處女座很難面對與家人的關係不和。

▎巨蟹座

在巨蟹座而言，家庭就是一切，家人離開本來就已經夠巨蟹傷心很長一段時間，根本不想再捲入這種金錢是非，在家人離開後為錢爭執，會讓巨蟹生不如死。

▎雙子座

雙子座對於錢毫無觀念，分多少，有多少。對於雙子來說也不是一個重要的事情。也無法理解為什麼會為了這種事情爭吵，對於雙子座來說，只要家庭氣氛變凝重就會想逃。

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