I LOVE MY JOB！不只是為了賺錢 5星座是「工作狂」到老都不想退休

你身邊一定有為了愛，奮不顧身的保護愛人的朋友，當然也一定有為了工作，到老都不想退休的朋友。若這是個人事業，那一定很有成就，若只是一份領薪水的工作，那一定有他自己的理由。我們就來看看，哪五個星座，是因為太愛工作，而不想退休的！

TOP 5：射手座

射手座是一個熱愛冒險和追求自由的星座，他們對於生活充滿著好奇心和探索欲望。他們喜歡挑戰自己，探索新事物，他們把工作當作一種冒險和挑戰，一個展現自己能力的舞臺，一個實現自己理想的機會。

射手座愛工作的原因是因為他們喜歡挑戰自己、追求自由、享受成就感和滿足感，射手座希望自己能夠保持一種積極向上、充滿活力的狀態，繼續追求自己的理想和目標，因此對於退休這個概念他們相對抗拒。

TOP 4：巨蟹座

巨蟹座十分珍視家庭和親密關係。他們通常對工作非常認真負責，很容易將工作視為自己的一部分。而之所以太愛工作，不想退休，是因為工作對他們來說不僅是一份經濟收入，更是一種社交和精神上的支持

巨蟹座在工作中能夠感受到自己被需要和被重視，這讓他們感到自信和安全，他們也很享受工作所帶來的成就感。他們擅長照顧他人，因此在工作中能夠提供協助和幫助他人，能夠帶給他們滿足感和成就感。

TOP 3：天蠍座

天蠍座很勤奮、有野心、有毅力，喜歡追求成就，他們對自己的工作也是一樣，非常投入並有強烈的工作熱情。同時他們也喜歡挑戰和解決問題，這些因素使得天蠍座不想輕易退休，而是希望繼續在工作中發揮自己的才華和貢獻價值。

此外，天蠍座往往對困難的任務感到興奮，而且天蠍座的性格特質也讓他們對工作的投入程度更高。他們通常很認真，並且對工作有高度的責任感。他們不僅關注自己的個人成就，還關注他們所工作的團隊和公司的成功。

TOP 2：摩羯座

摩羯座是個勤奮、有責任感、堅韌的人，而且非常踏實和穩健，非常注重事業發展和職業生涯。他們喜歡為自己的未來打算，因此可能會不想退休，因為這樣會使他們失去對未來的掌控權。

因為摩羯座很有目標感，也喜歡規劃事情，這種特質驅使他們在工作中不斷進步，並為了實現自己的目標而不懈努力。再加上他們喜歡挑戰和追求卓越，對工作的投入程度也很高，這些因素使得摩羯座不想輕易退休，而是希望繼續在工作中發揮自己的才華和貢獻價值。

TOP 1：處女座

處女座的人非常有責任感和使命感，他們會盡全力去完成自己的工作。對於處女座來說，工作不僅是一份職業，更是一種對自己、對社會的責任。他們也很注重自我價值的實現，他們會把工作當作是一種成就和自我肯定的方式。

處女座太愛工作，就是因為他們非常重視工作對自己的成就感、社會貢獻和自我價值的體現。他們會將工作視為一種責任和使命，對工作投入程度非常高，因此當面臨退休時，往往會感到困惑和無助。

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