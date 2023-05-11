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十二星座男「分手前兆」解析！天蠍已讀不回、這星座「直接當面講明白」

聯合新聞網／ 綜合報導
透過星座分析，瞭解12星座男性分手前有什麼徵兆。圖片來源／ingimage
透過星座分析，瞭解12星座男性分手前有什麼徵兆。圖片來源／ingimage

不是每一段感情，最後都能夠順利走到最後，不和分手的案例也是所在多有。近來日本媒體「ハウコレ」，就分析十二星座的男性，在分手前會有什麼徵兆。

牡羊座

牡羊座認為比起拖拖拉拉，不上不下的煩人狀態，不如直接當面告知分手。

金牛座

金牛座會刻意保持距離，但因為會覺得可惜，不會主動開口提分手。

雙子座

雙子座在分手前，態度會變得相當冷淡，時而出現激烈的言詞。

巨蟹座

巨蟹座會想很久該怎麼提分手才好，而約會次數則會明顯減少。

獅子座

高高在上的獅子座，會選擇無視女友，自然和對方失去關係的方式分手。

處女座

做事總是一板一眼的處女座，在要分手的時候，會好好把所有屬於女方的東西都如實奉還。

天秤座

天秤座在分手前會慢慢減少聯絡，但不會親口說分手，而是交給他人傳話。

天蠍座

天蠍座在分手前會變得冷淡，無論如何聯絡，都會已讀不回。

射手座

射手座雖然熱情，但也有缺乏同理心的一面。當覺得要分手時，會毫不猶豫斬斷情緣。

魔羯座

魔羯座會選用平淡的口氣，告知分手的想法。一旦下定決心，就絕不會改變。

水瓶座

水瓶座在分手時，會希望能跟女方繼續作朋友，日後也有再復合的可能。

雙魚座

雙魚座屬於雖然決定要分手，但是會覺得最難過，哭得最大聲的人。

日本 星座

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