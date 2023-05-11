十二星座「容易遭嫉妒」排行榜！天秤顏值高、這星座「太會撒嬌」讓人超不爽

俗話說「人不招忌是庸才」，但有時出風頭遭人嫉妒，也是可怕的一件事。日本網站「占TV」近來就分析12星座，排行誰是容易遭嫉妒的人。

第12名 巨蟹座

巨蟹座性格溫柔，懂得自我奉獻，非常難被嫉妒。

第11名 金牛座

金牛座慢活出細工，在緩慢的步調下，很少會引起嫉妒的心情。

第10名 處女座

處女座不愛爭鬥，會時常注意自己別太出風頭。

第9名 水瓶座

水瓶座想法太特殊，以致於常常碰到失敗，當然就不會引起嫉妒。

第8名 天蠍座

天蠍座魅力突出，是天然的小惡魔，但本人沒有特別遭嫉的意識。

第7名 射手座

射手座奔放自由，無拘無束，容易讓某些人打從心裡羨慕。

第6名 雙子座

雙子座常常是話題的中心，好人緣是他們常被嫉妒的點。

第5名 牡羊座

牡羊座總是直來直往，而這點則會被他人嫉妒。

第4名 魔羯座

魔羯座能幹，容易爬上高位，自然容易引起嫉妒。

第3名 獅子座

擁有領導氣質的獅子座，生來就具有特別的光環，在眾人之中頗具存在感。他們的舉手投足，都會成為目光的焦點，於是在引起崇拜的同時，也難免受到嫉妒的眼光。

第2名 天秤座

十二星座裡平均顏值最高的當屬天秤座。既然生得特別美，當然也容易受到特別的關愛，結果就是容易被嫉妒「還不是靠長得好看」。不過善於交際的天秤座，也懂得如何與嫉妒對象相處，讓對方的嫉妒轉化為憧憬。

第1名 雙魚座

雙魚座性格上有點冒失，但也正因如此，使得他們容易受到旁人的協助。善於撒嬌的他們，總是能夠不靠自己的力量，而嚐到一些甜頭，看得旁人羨慕不已，嫉妒之心也就由然而生了。