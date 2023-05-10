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這4星座快把握時機！接下來30天「桃花最旺」：脫單希望滿滿

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這4星座快把握時機！接下來30天桃花最旺(圖片來源：Shutterstock)
這4星座快把握時機！接下來30天桃花最旺(圖片來源：Shutterstock)

進入五月後的夏天，陽光開始變得炙熱，所有的事情都變得明亮起來，彷彿能在前方看到滿滿的希望似的。想不想來一場戀愛呢？就跟著科技紫微網來看看，本月哪些星座能夠桃花綻放，有機會脫單！

雙子座

五月對於雙子座來說是一個充滿機遇和活力的月份。你有機會遇到新的戀愛對象，開啟一段新戀情。但這段時間裡你容易在某些方面變得特別感性，甚至有點理想化，需要注意這方面的傾向。

尤其上半月遇到的桃花，要多注意考察人品，別因為受到對方的某些行為感動，就想要和對方在一起。你越是毫無理性的相信一個人，就越容易因錯看人品，被對方辜負。

5月21日火星對分冥王，太陽進入雙子座，你的社交能力和魅力將會提升，有助你增加吸引異性。多留意那些平時不怎麼聯繫，但是在你遇到困難的時候會出手幫助你的人，有機會擦出火花哦。

摩羯座

進入5月後，摩羯座的內心世界將會發生變化，會有更多的時間和精力去關注自己的感情生活。這將為你帶來不錯的機緣，使你有機會遇到感興趣的對象。你也會發現自己的異性緣開始提升，有人會主動找你聊天。月中可能有機會與異性深入溝通，增進彼此的瞭解和信任。

另外，近期有可能有人為你介紹相親對象，只是聊天時要注意一些細節，免得無心中說出一些傷害他人的話。本月如果遇到感覺還不錯的對象，可以適度發動攻勢，但是要注意拿捏尺度，不要讓對方有壓迫感。

水瓶座

本月水瓶座的朋友們接觸異性的機會較多，無論是職場還是休閒場合，都有可能遇到自己心儀的異性。但如果想要開啟一段新感情的話，你還得多主動出擊。

本月的脫單秘笈，是要學會自信，因為自信值與魅力值成正比。如果你對自己的評價過低，就容易招惹來爛桃花。若你已有心儀的對象，本月要注意保持心態穩定，不要因為交往中的一些小問題而影響到感情進展。可以找機會與對方一起參加一些有趣的活動，增進彼此的感情。

天秤座

天秤座的朋友們，你在這個5月會持續散發魅力一整月喔！月初金星在牡羊座六分木星，這可能會使你的感情生活出現一些變化和挑戰，但這也是尋找新的戀愛機會的好時機。

5月7日，金星進入你的工作宮位，社交能力和魅力將會受到提升，此時適宜多留意職場中的對象，而且如果你能在自己的形象上多下工夫，注重穿著打扮和儀態舉止，會大大增加你的魅力，更能吸引異性的注意力。若有心儀之人，把握機會主動出擊，成功率會比較高哦。

月尾，你可能遇到一些神秘又引人的人物，他們可能是你潛在的戀愛對象。此外，海王星也在這時期介入，它提醒你需要避免過於理想化、避免盲目的投入愛情。

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