比星座血型更準？韓星都在玩MBTI！使用前...你該知道這些事

我分享MBTI並不是要你給自己貼標籤，認定「我是這個型，所以我這部分很強，我得跟什麼樣的人交往才互補，我應該做什麼樣的工作⋯⋯」；反之，我希望你能去除標籤。

對我來說，MBTI是個自我探索的工具，它讓我理解，為什麼我會有一些自己都無法解釋的行為與狀況；它也讓我了解，原來世界上的人有這麼多不同的想法，而每種思考邏輯各有適合的地方跟盲點。

我們每個人都具備這些思考方式，差別只在於是否擅長使用。如果我們多學習不同類型的思考方式，漸漸就能根據不同狀況，使用最適合的心智功能。此外，我不需要知道別人的類型才能跟他溝通，我只要知道「世界上有很多不同類型，我不一定是對的，我可以多傾聽、多了解再下定論」，這樣就好了。

另外，請一定要理解，當MBTI說你「比較擅長」某個心智功能時，指的是你跟自己比較，而不是你跟別人比較。例如，相對於情感溝通，你可能更擅長邏輯分析，但這並不代表你的邏輯分析一定很強，你還是需要靠後天的開發與練習來增進這項能力。所以，請千萬不要看到網路上說最符合你的類型適合做老闆，就覺得自己是老闆命喔！

透過MBTI，你可以看到自己最擅長的思維、做事方式、最需要加強以及不願意面對的那一面，還有你在壓力下可能遇到的狀況；它也可以讓你知道所屬群體的團體性格、每個人給愛跟接受愛的方式等。

MBTI是個了解人性的入門工具，但是等你都懂了，我希望你忘了這些分類，做最舒服的自己，也讓別人卸下盔甲，用他最舒服的一面跟你相處。就算別人因為過往經驗堅決不卸下盔甲，你也比較不會被惹怒或受傷。如果大家都能這麼做，也許多元共融可以不再只是個口號了。

以下幾點，是在使用MBTI之前，請你務必記得的。

你不是非黑即白

你做正式評量時在每個向度的分數，只代表你有這樣的「傾向」，而不是說你就是這樣的人。MBTI的好處是概念易懂，但這也是大家容易誤解的地方。就拿「外向與內向」的光譜來說好了，我最常聽到的問題是：「有些人有時很喜歡跟人互動，有時又想獨處，你怎麼能斷定他們是外向或內向的？」第一，MBTI對外向、內向的定義跟大家想的有些不同。第二，我們的傾向會有程度的差異，就像在光譜上，不是非黑即白。

當然，如果透過MBTI官方的Step II 評量，你可以更詳細看到自己每種特質的傾向（例如我的一個朋友在「外向」與「內向」的整體向度上，分數是內向傾向，但是他在更細的五個子維度中，「主動提出」與「被動接受」的分數則是非常外向傾向的），但是我們往往不需要看得這麼細，就可以初步了解自己了。

第三，其實我們每個人都有不同的心智功能，只是我們傾向用哪幾種而已。就像每個人都有自己習慣的套頭毛衣穿法，有的人先穿袖子、有的人先套過頭，但是我們隨時都可以因為衣服的設計不同而改變穿法。所以你要想像每個人心中都有16個房間，分別代表16種人格類型。最符合你的人格類型只是你最喜歡的那個房間，但不代表你永遠只能待在那裡。

最後，除了最符合你的人格類型之外，一定還有其他類型跟你有相似的地方，例如INFP的某些部分會跟ENFP雷同，有些部分則跟ISFP或INFJ相似。所以，如果你覺得每個類型都跟自己有點像，那很正常，因為你跟每個人都會有些共通點啊！

人格類型沒有好壞優劣

我舉辦MBTI工作坊時，總會詢問大家有什麼期待與擔憂，幾乎每一次都至少有一個人提到「我怕做出來的結果顯示我是個惡魔／變態／笨蛋⋯⋯」。大家擔心自己會赤裸裸地被別人看到、會受到批判，或是被看到心裡最黑暗的那一面。

我想強調，每個人格類型都有被社會需要的地方；另外，每個類型也都有發展好的版本跟發展不好的版本。所以首先，不可能因為有人知道你的MBTI結果就看透你的人生；再來，也沒有哪個類型比其他類型更強或更好。市面上有些以MBTI為名的網站會用一個名稱來稱呼某個類型，我了解這是為了讓大家更容易記得各類型的核心，但是我覺得這些標籤有點危險，因為它們本身帶著一些社會上的價值。所以，千萬不要因為這些標籤而自卑難過或沾沾自喜。就像我以前學的紫微斗數，雖然紫微星被比喻成皇帝星，但並不是每個「紫微」坐命的人都是皇帝或老闆好嗎？

接受自己不是為所欲為

「接受自己」跟「為所欲為」的界限其實非常難說清楚，這也是我最常碰到的問題。我幫助一些組織處理因為潛意識偏見而出現的攻擊時，攻擊者很常跟我說：「我就是這種人，我難道不能做自己？」好像覺得自己就是這樣，其他人應該接受。

我們用一個想像的情境來說明好了：我的小孩是青少年，如果我在他們朋友面前大談我有多愛BTS，並開始跳BTS的舞，雖然我不尷尬，覺得這是自我接納，但這樣的行為肯定會造成我小孩很大的困擾，也許還會影響他們在學校的社交。當然，我可以繼續在他們面前「做自己」，但我的小孩恐怕以後再也不願意帶朋友來跟我見面了。

所以「接受自己」跟「為所欲為」在於人與人之間的界線，而這是你自己要拿捏的。

在前面的假想情境中，我可以接受我有追星的那一面，一點都不需要為這件事感到羞愧，但是我也不需要不管別人的想法，每一分、每一秒都展現所有面向給大家看。所以，也許我不需要跟小孩的朋友談這個話題，但是如果在我沒有影響其他人的狀況下，他們告訴我：「你這個年紀還追星，真丟臉，你再這樣下去（在家自己追星），我們就不跟你說話。」那就是他們用自己的價值觀將我鎖住，不讓我做自己。在「做自己」跟「為所欲為」之間，我們要找到自己的界限。

避免自證預言

知道自己的特質，並不是讓你用來合理化自己的行為，而是要你打開自己的使用說明書，好好了解「你」這個產品如何使用。請避免類似下面的想法：「因為我是××××型，雪力說比較不被社會接受，所以我才會每個工作都做不久⋯⋯。」

《MBTI 我，和我的使用說明書》。圖／三采文化提供

「因為我是××××型，事業心比較強，網路上說比較難經營親密關係，所以交往都走不久⋯⋯。」

你要知道什麼時候可以用什麼功能，什麼時候亂用會故障，又有什麼地方需要特別注意、需要升級。不然你可能像我一樣，一直以為自己手機的聲控功能壞掉，其實只是自己沒有設定好而已。還有一點也請記得：請用MBTI來剖析現狀，而不是預測未來；未來是你自己可以創造的！

(本文摘錄自《MBTI 我，和我的使用說明書》，三采文化出版，未經同意禁止轉載。)