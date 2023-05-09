穩聊！交友軟體找真愛？當12星座「這樣做」代表他對你很有興趣...

隨著3C普及，很多人透過網路「交友軟體」認識新朋友，不只交友APP、臉書、ig、推特，甚至手遊都可以網路交友，但隔著網路，你要如何知道「對方是不是真的對你有興趣？」占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』怎麼判斷交友軟體上的《12星座》對你有沒有興趣？！建議參考太陽星座、金星。

▎當火象星座 主動想約見面

牡羊、獅子、射手

火象星座在戀愛、交友時，是屬於行動派的人，對於有興趣的人，火象星座會主動進攻，他們不喜歡浪費時間在虛擬世界。

如果火象和你聊天有一搭沒一搭或是很久才回，勸你可以死心，代表他對你們沒什麼興趣。火象如果對你有興趣，會很密切聯絡，他們也會很積極想約你見面。

火象很清楚，交友軟體上的照片可能是「照騙」，對他們來說，「沒見面都不算數」。

火象星座如果聊出感覺，絕對會想在現實生活約你見面。但是，「一見面定生死」，如果你們見面後沒有加line，沒有繼續保持互動，而火象星座卻人間蒸發，代表你們完全沒戲唱，請不用死纏爛打。總之，見完面沒有繼續找你，就是感覺不對了。

▎當土象星座 主動問各種問題

金牛、處女、摩羯

當土象星座玩交友軟體，他們絕不是閒閒無事，想打發時間，他們一定是想找一個伴，或是認真地想要以感情為基礎交朋友。但是注意，有些黑化的土象，也有可能是要找砲友。

當土象星座對一個人有興趣的時候，會主動想要多了解對方。土象星座會想把對方摸清楚，才有辦法建立信任感，所以當你在交友軟體和土象星座互動，可以觀察這件事：當你丟問題給土象，土象會從問題核心回復你，甚至當你問完了，他們還會反問你，且越問越多，這樣代表想多了解你，他們才會更有安全感。

另外，土象交朋友很在意誠實這件事，和土象的人互動，不要亂講些天花亂墜的事情，亂扯會讓他們瞬間結凍。土象對自己有興趣的人會很主動，如果他們對你冷冰冰愛理不理，可能是對你興趣不高。

▎當水象星座 給你私人聯絡方式

巨蟹、天蠍、雙魚

水象星座使用交友軟體，常常是為了打發時間，他們想找不認識的人聊天，因為他們可能內心很寂寞，又礙於一些原因，不能跟身邊的人講。

水象星座對於「交友軟體能找到真愛」一開始常常抱持很懷疑的態度，但是當他們用交友軟體，很常和人聊著聊著聊出愛情，雖然她們一開始並不打算這樣做，但是如果有人一直穩聊，保持互動，水象的人產生情愫的機會很高。

水象星座很在意精神上的交流，他們也是容易精神出軌的前三名，交友軟體上跟水象星座想戀愛，一定是耐力賽時間賽，水象星座如果沒有聊到那個感覺，寧可對感情充滿幻想，不一定要見面，因為他們更怕見面幻滅。

比起在交友軟體不斷聊天，如果他們願意給你私人LINE或聯絡方式，代表水象星座對你有意思，願意讓你找到他們。

▎當風象星座 非常頻繁和你互動

雙子、天秤、水瓶

風象星座的人在網路世界很精彩，他們在網路會比現實世界瘋。有很多話，他們在現實世界不敢說，但是在網路卻很放得開。

風象星座也很容易在網路世界暈船，他們喜歡那種聊天很開心的感覺，很希望能在網路世界找到能懂他們的人。

至於，要怎麼判定能不能發展戀情呢？要從他們有沒有持續和你保持互動來判斷，風象星座如果對你有興趣，互動一定很頻繁，如果覺得你無聊，可能馬上找下家。

要注意的是，交友軟體上風象星座的甜言蜜語，請聽聽就好，要等真的見面之後才是真實的他們，他們容易暈船但也會跟自己拔河，提醒自己這不真實。

老師也提醒，雖然交友軟體很普及，但多少有風險，所以絕對要保護自己，交友軟體只是認識新朋友的的一種媒介，還是要真實相處，不要太隨便相信人。

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