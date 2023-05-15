人前手牽手、背後下毒手？「背叛成性」三星座 第一名是補刀王
被人背叛心理一定會不好受，但當你背叛別人又是在想什麼呢？命理網站旺好運分享「這些星座可能會背叛人？」，快看看誰上榜，小心他們背後插刀。
第三名：天秤座
天秤座很容易誤信他人所說的話，因此常常被別人的話牽著走，導致自己會因此不小心背叛真正關心自己的人，而且事後也不會發覺自己有做錯事。
第二名：摩羯座
摩羯座為了追求成功容易不擇手段，尤其是工作項目，他們對於自己的事業非常看重，萬一有人在職場上成為他們的阻礙者，為了達成目的，即便是好友他們也很有可能會背叛你們。
第一名：雙子座
雙子座的性格很見風轉舵，總是能夠隨著人事物去改變自己的說法，在關鍵時刻還有可能會捅別人一刀，完全不顧交情深淺，就是不能讓自己出事，是非常自私的思維。
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