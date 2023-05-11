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他們講話千萬別信 ！三星座是「唬爛王」 第一名靠嘴吃飯

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他們講話千萬別信 ！三星座是「唬爛王」 第一名靠嘴吃飯

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為朋友之間聊天說八卦示意圖。圖片來源/ingimage
圖為朋友之間聊天說八卦示意圖。圖片來源/ingimage

有些人說話很敢講，他們會把「黑的說成白的」，明明沒有的事情也能「說得像真的一樣」，而且沒有放心上。命理網站旺好運分享「「這些星座真的有張唬爛嘴？」，快看看有那些星座上榜，他們說話你聽聽就好，千萬別當真，不然受傷的就是你。

第三名：水瓶座

水瓶座非常喜歡靠感覺行事，因此有時候說的跟做的總是不同，雖然不是有意的，但也因此得罪了不少人，會讓人覺得說的時候很會說，但真的要執行起來卻是很大的問題。

第二名：射手座

射手座想法比較天真，以為對別人說過的話，都可以不用負責，認為別人都不知道自己的一舉一動，但其實大家都非常清楚，因此會令人有種做人不誠懇的感覺。

第一名：雙子座

雙子座頭腦反應很快，且很聰穎，是出了名「靠嘴吃飯」的一群人，但他們對於自己說出來的話都不負責任，總是為了達到某些效果誇大其辭，但其實很多事情都不事實。

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