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下班記得買！大樂透飆4.3億 「三生肖」偏財運旺到爆

聯合新聞網／ 聯合新聞網
大樂透連槓14期，今(9)日頭獎上看4.3億。示意圖／聯合報系資料照
大樂透連槓14期，今(9)日頭獎上看4.3億。示意圖／聯合報系資料照

幸運兒會是你嗎？大樂透連槓14期，今(9)日頭獎上看4.3億，《搜狐》的「福財生肖專欄」也整理出三生肖從本日開始運勢枯木逢春，偏財運旺！

生肖豬

生肖豬的朋友，從不在背後說閒話，在別人需要幫助的時候，他們絕對不會遲疑，總能給人很好的印象，困難面前不退縮，總是抱著積極的心態。5月9日開始，生肖豬翻身變富翁，財運大開好運也滾滾來，存款將會暴增，貴人的出現為他們指明道路，有望在工作之餘開始副業，運勢擋不住，想不發橫財都難。另外效率頗高的他們，也會留有很多時間和財富來讓自己享受人生。

生肖兔

生肖兔的朋友，性格活躍、積極，而且比較聰明，從不與人斤斤計較，不求回報，工作上也特別努力，希望能夠有所成就。5月9日開始，生肖兔桃花無數，橫財遍地喜相隨，偏財運旺，可謂是神來氣旺，同時帶來財運和桃花運，還有不錯的偏財運，大獎拿不斷，精神倍爽，桃花如泉涌，好事多多。

生肖蛇

生肖蛇的朋友，總能福氣滿滿，做事情踏實、穩重，能力也很強。5月9日開始，生肖蛇運勢枯木逢春，財運纏身，事業棒桃花旺，生活充滿希望，只要能抓住好時機，並堅持去奮鬥，部分人事業雖然目前很惆悵，但定能得到領導的器重，日後吃喝不愁。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

偏財運 運勢 大樂透 頭獎

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