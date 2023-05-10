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凍蒜！天生擅長從政三星座 「2024想選總統的」只有他上榜？

聯合新聞網／ 綜合報導
2024總統花落誰家？目前檯面上浮起一些人選。左起為侯友宜、柯文哲、賴清德、郭台銘。報系資料照
2024總統花落誰家？目前檯面上浮起一些人選。左起為侯友宜、柯文哲、賴清德、郭台銘。報系資料照

說起從政，很多人都覺得那是「政二代」才會做的事。但有些星座權力慾望特別強，一張嘴也很會說，總能說服別人，他們其實很擅長從政，若有機會必能馬到成功。命理網站旺好運分享「這些星座竟然善於從政」，快看看那些星座上榜吧！

目前檯面上浮出來2024大選「總統候選人」的幾人中，只有獅子座的柯文哲上榜，同為天秤座的賴清德郭台銘，還有雙子座的侯友宜都沒有上榜，星座說法僅供參考。

第三名：獅子座

獅子座對於自己熱愛的事物有一種堅持，如果他們下定決心要從政，就會不斷增加自己的能力，就是要說服所有人，對他們來說基底穩，後面一切的路都會跟著穩。

第二名：天蠍座

天蠍座對於很多事情都很敏銳，觀察力十足，雖然他們平時很低調，但一有機會發言，說出來的話都一針見血，因此在政壇上是一匹黑馬，總是蓄勢待發的等待出擊的那一天。

第一名：摩羯座

摩羯座做事情很勤奮也很有能力，只要在自己的能力範圍之內，對於自己該負責的地方也很盡責，也很懂得如何做人與社交，因此很容易在政壇上闖出一片天。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

星座運勢 郭台銘 柯文哲 侯友宜 賴清德

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