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天生魅力無法擋！3星座容易圈粉...第一名竟然是悶騷王

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為朋友相處示意圖。圖片來源/ingimage
圖為朋友相處示意圖。圖片來源/ingimage

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第三名：射手座

射手座總是散發著自信與開朗，也因為這樣結交了不少朋友，還有可能成為許多人心目中最喜歡的樣子，而且射手不會喜歡去討好人，也因此讓人更覺得他們是一股清流。

第二名：水瓶座

水瓶座天生有一種魅力，因為性格與他人都不同，就會讓人更好其他們的思考與邏輯，而且他們又天生聰穎，總是可以用腦去化解許多問題，獨特又有智慧的樣子會讓人崇拜。

第一名：摩羯座

摩羯座的責任感與能力都非常的強，總是可以把很多事情處理的很成功，因此也吸引了不少小粉絲的崇拜，也因此成為了許多人心目中最理想的樣子與目標。

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