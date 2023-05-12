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母親節來了！命理師曝5星座媽媽「天生帶財」：子女能賺大錢

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖／ingimage
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母親節即將到來，為了感謝媽媽平時的照顧，孩子們也會買禮物或是聚餐慶祝。對此，清水孟國際塔羅小孟老師點名5星座媽媽，可以發揮「助攻」的能力，替孩子帶來「財運」，分別是牡羊、射手、巨蟹、魔羯、天蠍媽媽。

Top5：牡羊座

牡羊座的媽媽特別不喜歡牽絆小孩，希望小孩從小就要獨立自主，並擁有商業頭腦不被騙，因此牡羊媽媽教導出來的小孩都特別獨立有創意，總能在團體中變成佼佼者，在工作中能被主管上司重用，甚至不斷加薪。

Top4：射手座

射手座的媽媽比較開放，也很會跟小孩玩在一起，重視人際關係與重朋友的射手座，會教導小孩朋友人際關係要如何建立，要尋找什麼樣的朋友才能幫助自己，並且尋找對自己有利的朋友，因此小孩長大後都能靠朋友與貴人賺進大把鈔票。

Top3：巨蟹座

巨蟹座的媽媽很顧家，心腸軟，凡事用愛的教育，因此巨蟹媽媽都會把小孩教養得很熱情，溫良恭儉讓，因此小孩長大後都很節儉持家，能從節省中存到很多錢，也能在老闆面前表現出謙卑讓老闆給予高度肯定，進而升官加薪。

Top2：魔羯座

魔羯座的媽媽比較愛碎碎念，很會做人處事，很會送禮給有利益的人，並且常懷有感恩的心，因此小孩從小就會學習媽媽的方法與模式，不僅乖巧聽話做人處事大多圓融和諧，也時常幫助身旁的友人，常讓老闆愛不釋手，創業者大多都能發大財並且樂善好施。

Top1：天蠍座

天蠍座的媽媽講話非常直接，有什麼就說什麼不會隱藏太多，只要小孩有什麼要改的地方一定馬上就說，天蠍座的媽媽喜歡小孩無拘無束儘量表現自己，也常會一語道破小孩的心結，只要小孩被欺負天蠍媽媽一定站出來挺自己的小孩，也會捍衛家庭，因此小孩長大後，大多很會捍衛自身權益，也很會為自己爭取利益，若是創業者大多都從媽媽那裡學會堅強與抗壓性，總是能在逆境中賺到大錢。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

母親節 星座運勢

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