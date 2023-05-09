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真命天子要抓好！最專情的生肖男TOP3 第1名認定後就不離開了

聯合新聞網／ 非貓不可
最專情的生肖男TOP3。 圖／ingimage
最專情的生肖男TOP3。 圖／ingimage

每個女孩都希望自己的真命天子，是專一無二，對自己死心塌地的，最好又乖又聽話，而在十二生肖中，最專情的生肖男TOP3是哪幾位呢？以下一一揭曉。

第三名：狗

屬狗人崇尚互助合作，公平正義，喜歡與人群相處，享受在群體中盡一份心力的感受，如果能夠因付出而獲得成就感，會是狗寶寶最開心的事，也因為離不開群體，不想一個人孤孤單單，所以身邊假使能有個伴侶，一同扶持，一同前進，會讓狗寶寶格外珍惜，只是狗狗寶寶有相當的警覺性，對於陌生人或陌生環境，會產生自我保護的心態，需要慢慢接近，等擄獲狗寶寶的心之後，他將會死心踏地的跟著你，既使貧窮疾病，狗寶寶也不會輕易離去。

第二名：牛

牛寶寶的個性有些內向，而且倔強，相處起來缺乏幽默感，還帶點嚴肅的矜持，有時甚至不懂得如何表達自己的感情，如果愛上這樣的人，真的會讓人不知該如何溝通交流，氣得真想拿把剪刀，把牛寶寶的心剪開來，看看裡面到底寫些什麼，不過至少牛寶寶是非常專情，而且擁有憨厚老實的耿直，甚至也願意為你赴湯蹈火，就像守護你的牛魔王一樣，只要是為了你好，衝鋒陷陣也在所不息，所以對於這樣的伴侶，即使不解風情，也瑕不掩瑜。

第一名：羊

誰不希望有個溫柔和順，聽話乖巧的伴侶，而羊寶寶就是這樣的人，純潔善良，樂善好施，常能悲天憫人，感同身受，只要認定了對方，羊寶寶就不會輕易的離去，可謂非常專情，即使彼此雙方發生爭執時，只要稍稍低下頭，流露出悲傷難過的表情，羊寶寶馬上會慈悲心氾濫，趕緊摸摸你的頭說：沒事的，是我的不對，一切都過去了。之後又會溫順的待在你身旁，這樣的情人，真是寬容善良，如果你的另一半是羊寶寶，一定要好好珍惜喔。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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