12星座高效率排行榜！水瓶善做規劃、這星座「腦筋動得快又有外在助力」

有的人做什麼事都十萬火急，也有的人喜歡按部就班慢慢來。日本網站「占TV」近來就分析十二星座的人，排行做事效率的快慢差別。

第12名 天蠍座

天蠍座容易猶豫「這樣做真的好嗎」、「該先做那件事情」而拖慢速度。

第11名 魔羯座

魔羯座會認真追求完美，需要費上一番功夫，才能把事情完成。

第10名 金牛座

比起效率，金牛座更喜歡花時間，把事情做到令人滿足為止。

第9名 雙魚座

雙魚座優柔寡斷，不懂得斷捨離，常常被雜事拖慢效率。

第8名 處女座

處女座過於強調什麼事都要照順序來，即使是簡單的工作，也容易因此變得複雜。

第7名 獅子座

獅子座儘管全力以赴，但好大喜功的個性，讓他們容易把事情越弄越多。

第6名 巨蟹座

巨蟹座習慣按部就班做事，反之若是順序太亂，就會成為嚴重的阻礙。

第5名 牡羊座

牡羊座會找尋當下最適合先處理那件事情，不容易產生猶豫。

第4名 天秤座

天秤座懂得明確規劃，讓每件事都能有均衡進展。

第3名 射手座

射手座能用簡單易懂的方式，快速瞭解狀況，因此也容易能夠想出對策。即使遇上困難，也能夠化繁為簡，進而讓自己能夠用輕鬆的方式處理，自然能夠提升效率。

第2名 水瓶座

習慣邏輯思考的水瓶座，會計畫好自己距離目標，應該要朝哪方面去進行，過程中又會碰到哪些小課題。無論是碰到什麼狀況，都能夠立刻判斷先後緩急，讓他們順利跑向終點。

第1名 雙子座

雙子座能幹、行動力高，腦筋動得也快，因此能夠找出做什麼是有利的，而什麼又是應該捨棄的缺陷。且善於社交的他們，也很容易獲得外來助力，來幫自己朝目標更向前一步。