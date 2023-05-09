快訊

親兄弟不照顧老父親沒遺產分 怒告「遺書無效」結果糗了

星宇航空旅客滯留成田機場睡袋價格曝光！一個不到一千元

大齡求職碰壁 總經理投百封履歷被無視 重返職場靠一招

12星座高效率排行榜！水瓶善做規劃、這星座「腦筋動得快又有外在助力」

聯合新聞網／ 綜合報導
透過星座分析，瞭解每個人的工作效率。圖片來源／ingimage
透過星座分析，瞭解每個人的工作效率。圖片來源／ingimage

有的人做什麼事都十萬火急，也有的人喜歡按部就班慢慢來。日本網站「占TV」近來就分析十二星座的人，排行做事效率的快慢差別。

第12名 天蠍座

天蠍座容易猶豫「這樣做真的好嗎」、「該先做那件事情」而拖慢速度。

第11名 魔羯座

魔羯座會認真追求完美，需要費上一番功夫，才能把事情完成。

第10名 金牛座

比起效率，金牛座更喜歡花時間，把事情做到令人滿足為止。

第9名 雙魚座

雙魚座優柔寡斷，不懂得斷捨離，常常被雜事拖慢效率。

第8名 處女座

處女座過於強調什麼事都要照順序來，即使是簡單的工作，也容易因此變得複雜。

第7名 獅子座

獅子座儘管全力以赴，但好大喜功的個性，讓他們容易把事情越弄越多。

第6名 巨蟹座

巨蟹座習慣按部就班做事，反之若是順序太亂，就會成為嚴重的阻礙。

第5名 牡羊座

牡羊座會找尋當下最適合先處理那件事情，不容易產生猶豫。

第4名 天秤座

天秤座懂得明確規劃，讓每件事都能有均衡進展。

第3名 射手座

射手座能用簡單易懂的方式，快速瞭解狀況，因此也容易能夠想出對策。即使遇上困難，也能夠化繁為簡，進而讓自己能夠用輕鬆的方式處理，自然能夠提升效率。

第2名 水瓶座

習慣邏輯思考的水瓶座，會計畫好自己距離目標，應該要朝哪方面去進行，過程中又會碰到哪些小課題。無論是碰到什麼狀況，都能夠立刻判斷先後緩急，讓他們順利跑向終點。

第1名 雙子座

雙子座能幹、行動力高，腦筋動得也快，因此能夠找出做什麼是有利的，而什麼又是應該捨棄的缺陷。且善於社交的他們，也很容易獲得外來助力，來幫自己朝目標更向前一步。

水瓶座 星座

延伸閱讀

12星座「個性表裡如一」排行榜！獅子說話超直、這星座「反應真誠好相處」

12星座「旅行最花錢」排行榜！金牛餐費驚人、這星座「食衣住行都要高級優雅」

十二星座「工作效率最高」排行榜！雙子一人抵兩人、這星座「細節絕不出錯」

12星座男出現這些徵兆就是有鬼！雙子最難拆穿、這星座愛說謊但「背後有暖心理由」

相關新聞

12星座高效率排行榜！水瓶善做規劃、這星座「腦筋動得快又有外在助力」

有的人做什麼事都十萬火急，也有的人喜歡按部就班慢慢來。日本網站「占TV」近來就分析十二星座的人，排行做事效率的快慢差別。

天生魅力無法擋！3星座容易圈粉...第一名竟然是悶騷王

有些星座的人天生自帶光芒氣場，認真自信的模樣，總能吸引眾人的目光。命理網站旺好運分享「這些星座真的令人很崇拜」，快來看看有那些星座上榜？

別錯過5月這幾天！12星座專屬幸運日

又來給各位派送每月的好日啦，其實只要心態穩，日日都是好日。來看看本月哪幾天是你的超級幸運日吧？希望你們能在這些小確幸裡，感受到生命的力量和美好的未來。

每日星座運勢／水瓶工作應調整心態 耐心等待時機

2023-05-09牡羊座短評：身體健康是第一要事，注意保養。【整體運★★☆☆☆】你今天感情豐富，做事卻很容易讓另一半曲解或厭煩，注意自己的尺度。工作上遇到小麻煩，不過很容易能夠找到解決之道。身體上有

遇到就想躲！「生命靈數」1～9性格解析 哪些人是你最怕碰到的天敵

「生命靈數」是一項透過生日年月日數字多次相加計算後，得出最後個位數數字的靈數。例如1987年10月30日出生的人，生命靈數為2，計算過程則是「1+9+8+7+1+0+3+0=29」、「2+9=11」、「1+1=2」。生命靈數不同的人，性格也並不相同。日本網站「占TV」就分析生命靈數1到9的每個人，分別有著什麼樣的個性，以及最怕碰到什麼樣的人。

本週「生肖+血型」財運最旺TOP5！A型這生肖「不勞而獲」：錢直接入袋

在本週前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人能夠憑藉三言兩語，不勞而獲的增加財庫，有人卻能透過轉職，找到高薪工作，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦