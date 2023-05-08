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遇到就想躲！「生命靈數」1～9性格解析 哪些人是你最怕碰到的天敵

聯合新聞網／ 綜合報導
透過生命靈數的計算，瞭解自己最怕碰到什麼樣的人。圖片來源／ingimage
透過生命靈數的計算，瞭解自己最怕碰到什麼樣的人。圖片來源／ingimage

生命靈數」是一項透過生日年月日數字多次相加計算後，得出最後個位數數字的靈數。例如1987年10月30日出生的人，生命靈數為2，計算過程則是「1+9+8+7+1+0+3+0=29」、「2+9=11」、「1+1=2」。生命靈數不同的人，性格也並不相同。日本網站「占TV」就分析生命靈數1到9的每個人，分別有著什麼樣的個性，以及最怕碰到什麼樣的人。

生命靈數1

自尊心強的你，最怕碰到比自己還優秀的人。由於平時在能力上相當自負，所以當遇到更厲害的高手出現時，自己的內心也會逐漸崩塌。甚至在被指責的時候，還會產生抗拒的意識。

生命靈數2

你是個喜歡與人交際，和誰都能當朋友的人。但如果碰到就是不愛講話，整天沉默不語的對象，你也拿對方沒輒，而且因為對方都不說話，也不清楚對方的想法，更會擔心自己是不是做錯什麼。

生命靈數3

你是個幽默感十足，喜歡開玩笑的人。開朗的你，總是能逗得大家哈哈大笑。唯有認真過頭，對你的玩笑沒有反應的人，會讓你覺得不知所措，還可能會因此亂了方寸。

生命靈數4

你有著沉默寡言，做事沉著、按照自己步調進行的個性。所以對你來說，最怕碰到喜歡滔滔不絕，嘴巴沒停過的話匣子。講太多話對你而言，只會亂了自己的思緒，讓人沒辦法專心而已。

生命靈數5

你是個崇尚自由，好奇心旺盛的人。對你而言，最怕碰到吹毛求疵，一點小問題都要斤斤計較的人。對你來說，很多小錯誤根本就不是重點，沒有特別在意的必要，因此你在碰到這類人時，也容易引起口角衝突。

生命靈數6

你有著重視氛圍，以和諧為尊的性格。所以你最怕碰到粗枝大葉，一不小心就因為說錯話或做錯事，結果毀了氣氛的人。你絕不希望因為這種人的過失，結果導致其他人的不開心。

生命靈數7

看似冷靜的你，內心其實隱含著想追求夢想的澎湃熱血。於是你最怕遇到的，是那種抱持著現實主義，會一直顧慮「所以錢要怎麼辦」、「所以根據在哪」，結果否定一切夢想的人。

生命靈數8

你有著嚴以律己，也嚴以律人，責任感強大的性格。所以碰到明明做錯事，卻還是一直想辯解「可是」、「因為」等等藉口的人，可是會讓你火冒三丈，甚至直接當場發飆。

生命靈數9

你是個有些纖細，做事慎重的人。於是在碰到自我主張強烈，開口閉口都是「我認為」、「我覺得應該要這樣」的人，會讓你感到無從招架，結果就是被對方帶著節奏走，自己只能生悶氣。

生命靈數 日本

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