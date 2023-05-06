真吃土還是怕人借錢？「三星座最愛哭窮」 第一名超級小氣鬼

有些人手頭很緊，卻還是暢快花錢，也有些人明明手上有錢，卻一天到晚到處「哭窮」。命理網站旺好運分享「這些星座就是喜歡裝窮」，快看看都有哪些人吧！

第三名：巨蟹座

巨蟹座是真心認為自己很窮的，即便自己很多財富也往往覺得不夠，因為他們總是在規劃未來，設想的東西都是非常遙遠之事，因此他們心中當然會覺得永遠不滿足。

第二名：摩羯座

摩羯座大方起來很大方，但如果小氣起來也是非常小氣，所以他們有時候不是真的窮，只是不想花錢而已，雖然平時他們很節儉，但如果一花起錢來，是燒的非常快的。

第一名：雙魚座

雙魚座總是在抱怨自己很窮，而且在很多時候也都蠻小氣，但主要是因為他們希望自己的錢財有價值，因此其實他們不是窮，只是在於這件事情對他們來說是不是有價值去花錢的。

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