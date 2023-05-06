下周生肖運勢／蛇人脈就是錢脈！4生肖愛情生活多采多姿

命理專家曼樺老師分析，5/7-5/13各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

NO1.蛇

本周運勢非凡，衝上第一名。獨資企業老闆，行事心想事成，等待收成。辦公室員工，人緣大旺，有利於人際關係。

NO2.馬、龍

馬:本周運勢旺盛，為第二名。布局良久的案子，終於呈現扭轉局勢，利於你的機會更大，期待本周簽單成功。

龍:本周運勢微幅上漲，同為第二名。業務人員積極掌握時間及機會，期待好好表現，一切都會成功順利。

NO3.猴、雞

猴:本周運勢突然上升，驚喜開心，為第二名。職場人氣旺盛，經常加班簡直累翻，但為了獎金你也得拼命。

雞:本周運勢強勁，為第三名。業務雖忙，工作雖多，身為主管者不要恃才傲物或是大小眼分別心，以和為貴就是王道。

【財運前三名】

NO1.蛇

本周財運大旺，人脈就是金脈，必須善用，而非濫用。對的事，對的人，合作起來不僅愉快，並且能夠長久。

NO2.猴

財運大旺的一周，終於感受到錢財自由的快樂，四份享受，六份理財，目前還是持比較保守的狀態。

NO3.馬

事業扭轉，收入增加，正財收入穩定，額外的業務獎金收入更是開心。自由業務的人，時間的運用必須更加精確。

【愛情前三名】

NO1.馬

愛情運上升，與女友因工作分離，份外珍惜相處時間，好不容易又盼到假期來臨，你心底雀躍不已。

NO2.龍

單身已久的你，終於鼓足勇氣參加交友社群，生活開始變得多采多姿，期望至少找到一個能聊得起來的朋友。

NO3.牛、蛇

牛:本周家庭運勢高漲，或許是因為母親節假期的關係，女兒及老婆特別用心，對你照顧有加，讓你有點吃不消。

蛇:家庭運甜蜜，感謝生活中有意義的節日，因為母親節，你們三代同堂，你也趁機大方地 感謝另一半的辛勞。

【健康運前三名】

NO1.猴

本周健康運挺好，可利用休假日出外踏青或爬山，多呼吸森林芬多精。或是好好補眠，睡個好覺，健康體魄。

NO2.馬

健康運不錯，受到朋友影響，你也開始嘗試「生酮飲食」，改變飲食的種類及次序，為的就是健康與美麗。

NO3.龍

健康運勢不錯。利用公司每天中午一小時的桌球運動，舒緩一下久坐辦公室的腰身，感覺精神更加充沛。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

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