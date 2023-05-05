今晚大樂透頭獎衝3.3億！命理師曝「4星座」中獎運強 購買好運時段曝光
大樂透連槓13期，為今年連槓次數的最長紀錄，頭獎上看3.3億，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書發文分析，今天有「4星座」中獎運最強，並且曝光了最佳購買時間點，小孟老師也叮嚀，命中有福報搭配老師所說更有機會中大獎。
Top4：處女座
處女座穀神星落入代表你會好運不斷，穀神星也代表穀物與糧食，若可以在下注前觀想稻米或吃碗飯再下注，穀神的能量能包圍你，讓你奪得頭彩。
Top3：雙子座
金星落在雙子座，顯示你在今日充滿喜氣，若可以吃白色食物如：菜頭、白羅蔔、花椰菜，吃完後再去下注，白色神秘力量能守護你，讓你成為下一位幸運兒。
Top2：摩羯座
摩羯座今日靈感很強，容易接收到來自宇宙的靈感能量，建議您只要放鬆心情多聽森林蟲鳴音樂，自然腦波頻率就會降低，就能夠冥想出特別數字組合，其組合能有機會讓你中大獎。
Top1：金牛座
金牛座今日偏財磁場很好，財運能夠獲得提升，祖先護祐能力很強，建議您在下注前多拜土地公或者對著天空遙拜祖先，就能被神秘力量守護，提升偏財運勢，說不定還能中到大獎。
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好運時段
中午11：00-14：00
傍晚15：00-18：30
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