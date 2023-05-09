別錯過5月這幾天！12星座專屬幸運日

又來給各位派送每月的好日啦，其實只要心態穩，日日都是好日。來看看本月哪幾天是你的超級幸運日吧？希望你們能在這些小確幸裡，感受到生命的力量和美好的未來。

牡羊座

超級大旺日：1日、7日、12日、29日

01日：得財順心，財源不錯，但居多是小財。

07日：異性緣旺，會有人來主動來接近你。

12日：工作井然有序完成的同時，還能為他人排憂解難。

29日：與同事的配合相當默契，能很出色的完成各項工作任務。

金牛座

超級大旺日：1日、16日、18日、20日、27日

01日：有得財機會，工作起來也感覺輕鬆愉快。

16日：關心另一半，容易獲得對方更多愛的回饋。

18日：靈感湧現，工作效率高，容易受到上級的讚賞。

20日：適合投資理財的好日子，別錯過今日的好財運。

27日：魅力散發，與異性特別有緣。

雙子座

超級大旺日：1日、3日、4日、14日

01日：事半功倍的一天，笑容多一點就機會收到禮物或金錢。

03日：單身者會有不錯的異性緣，可以多參加活動。

04日：財運佳，有付出三分得到七分的幸運，對於商務工作者影響較大。

14日：愛情桃花開，適合約會，單身者有機會遇到心儀的對象。

巨蟹座

超級大旺日：2日、5日、7日、17日、28日

02日：正財大於偏財，一分耕耘三分收穫。

05日：人際往來順利，戀情有所升溫。

07日：衝勁十足，趁著今日多做一點，把棘手的交易處理完。

17日：事情都能完成，也有出風頭的機會，易得人賞識。

28日：小投資，大收穫。在生意上，暗中會得到他人的幫助。

獅子座

超級大旺日：13日、19日、26日、29日、30日

13日：輕鬆得財的一天，不用花費太多心力就有收穫。

19日：魅力四射，愛情甜蜜，單身者有機會遇到追求者。

26日：處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。

29日：會有優異的工作表現，個人魅力散發的一天。

30日：財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，得財比預期中的多一點。

處女座

超級大旺日：2日、5日、7日、16日

02日：賺錢機會多，而且對財務利潤敏銳度很高。

05日：有許多發揮自己能力的機會，而且容易得到同事協助。

07日：開發財源的好日子，只要積極的工作，也能得到應得的報酬。

16日：異性緣佳，單身者有機會遇到追求者。

天秤座

超級大旺日：9日、10日、20日、22日、28日

09日：遇到困難不妨找家人商量，問題能迎刃而解。

10日：適合扮演配合輔佐的角色，對外接觸時會有喜訊。

20日：容易有好消息，讓你的心情開朗，與朋友的互動也增多了。

22日：有利於金錢運作，如討債、儲蓄、投資、薪資談判等等。

28日：桃花運強，特別容易引來異性的目光。

天蠍座

超級大旺日：02日、18日、23日、28日

02日：與戀人感情甜蜜，彼此心靈的相通。

18日：事業運還不錯，但比較適合競爭型的工作，表現比較突出。

23日：得財不費力，很適合動腦賺錢，趁今日構思賺錢計畫表。

28日：做事情有方向感，一旦明確目標，各事務能井然有序的順利進行。

射手座

超級大旺日：3日、7日、12日、20日、21日

03日：頭腦清晰，多能做出正確判斷，掌握重點來做事，效率高。

07日：有機會獲得重量級人物的指點，對你的事業發展大有助益。

12日：財運旺，賺錢機會多，而且對利潤的敏銳度很強。

20日：有機會幫同事調解紛爭，也因此能獲得同事的信賴。

21日：單身者有機會接觸心儀已久的異性，大膽表達愛意能有進展。

摩羯座

超級大旺日：10日、13日、14日、17日、27日

10日：異性緣旺，財運也不錯！有小額的暗財、偏財運。

13日：有得財的機會，賺錢輕鬆，有機會得到禮物或金錢援助。

14日：有機會接觸到各種類型的朋友，應主動結識新朋友，拓展人脈。

17日：財運旺，有不錯的實力和競爭力，與人互動能發現不少商機。

27日：財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，得財比預期中的多一點。

水瓶座

超級大旺日：4日、11日、13日、14日、25日

04日：另一半帶給你不小的驚喜，能有不錯的體驗。

11日：異性緣不錯，在外活動容易得到受到異性的青睞。

13日：充滿活動力的一天，在忙碌中有所收穫，愈積極收穫愈多。

14日：賺錢不費力，只要先前有所耕耘，今日則有所收穫。

25日：工作有機會表現自己，易獲同事、上司的稱讚。

雙魚座

超級大旺日：3日、5日、11日、15日

03日：財運還不錯！有小額的暗財、偏財運。但適合見好就收。

05日：容易受到上司的關注，也有機會在團隊中扮演主導者的角色。

11日：桃花運很旺盛，有時間到人多的場所轉轉，遇到意中人的機率高。

15日：財運還不錯，適合討債，只要勇於開口多能心想事成。

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