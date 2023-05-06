「立夏」轉運好時機 這5大生肖請把握！

立夏節氣是夏季的第一個節氣，也是二十四節氣中的第七個節氣。

俗話說，春爭日，夏爭時。一旦進入夏季，萬物生長的速度將不再緩慢，作物生長之快，可以說是以每時每分的計量單位來與日月爭輝。

古人將立夏分為三候：一候螻蟈鳴、二候蚯蚓出、三候王瓜生。描述了初夏之時，螻蛄鳴叫，蚯蚓出土，王瓜攀長的萬物變化。

不難看出，這一派生機勃勃的景象之下，暗藏的是萬物對新一輪蛻變的蠢蠢欲動。

春生夏長，春天播種下的希望，將在夏日孕育出收穫之喜悅，立夏節氣，便是這份喜悅的開端。

為表達對美好生活的願景，這個節氣自古以來也衍生出了各種各樣的習俗傳統，最常見的有以下4種。

立夏迎夏

作為夏天的第一個節氣，古代王室有在這一日帝王君臣皆前往郊外迎夏之習俗，以祈求風調雨順，五穀豐登國泰民安。

立夏嘗新

立夏節氣前後，因為各地氣候條件差異較大，部分地區的瓜果蔬菜已率先收穫，因此民間也素有立夏嘗新嘗鮮之說法。在江南地區，還有「立夏嘗三新」諺語一直流傳，而這三新指的便是櫻桃、青梅和麥子。

立夏秤人

有詩道：「立夏秤人輕重數，稱懸樑上笑喧閨。」立夏稱體重，是自三國以來便有了的習俗，相傳立夏過秤，可通過對入夏前後體重變化的監控，推斷出身體是否能杜絕 「苦夏」之症，經受住酷夏之考驗。

立夏鬥蛋

立夏節氣既有吃雞蛋的飲食習俗，也有鬥蛋傳統。「鬥蛋」所寄託的也是消災避暑，免於苦夏之症的樸實願景。這一活動主要是在孩子們之間進行，每逢立夏時，家長將煮熟的雞鴨鵝蛋放在網兜中，掛於孩子的脖子之上，孩子以鬥蛋為戲，蛋殼不碎便是勝利者。

若有條件，各種各樣的立夏習俗不妨親身體驗一波，置身事內，以求福運眷顧。而接下來要介紹的這5大生肖得好運青睞，身未動而福已至，將在這段時間迎來加倍幸運。

愛情甜桃花旺：生肖蛇、虎

愛情吉運喜神降臨，不僅為單身的朋友帶來桃花朵朵，更將大幅提升你的愛情好運磁場，馬上行動起來勇敢追求你的愛吧，此時正是主動出擊，收穫心動回饋的最佳時機，而對於有伴侶的屬蛇、屬虎之人來說，這段時間感情升溫迅速，若是想要推動感情步入下一階段，也不妨在此時發奮努力，進展會相當順利。

財富愛情雙雙好運：生肖羊

在感情方面，你將愛情吉運喜神眷顧，無論戀愛與否，都將擁有一段甜蜜浪漫的約會體驗，對於單身的朋友來說，此時桃花燦爛，機會不少，是全年好運最佳期，若有相親契機，成功的機率很大。，將為戀愛中的你製造甜蜜又浪漫的回憶。



在財富方面，財神偏愛，特別是在偏財方面，你將擁有比平常更為毒辣的眼光，此時在投資理財方面的出手成功率會比其他時候至少高出三層，回報也將最大化。若有一些生財之道的靈感，不妨付諸行動，這會是你今年進帳豐厚與否的關鍵一環。

財源大開：生肖牛

注意迎接，吉運財神爺的到來，你會有不錯的財運機緣，特別是在抽獎等拼手氣的活動上面，獲得回報的機率很大，在投資方面，例如：股票、基金等等，該出手時就出手，不要瞻前顧後，有機會追回過往損失，贏得一筆可觀進帳。

事業順利：生肖兔

事業順利的一段時間，以往遺留下來的職場問題將被順利解決，錯誤被修復，你也終於可以放鬆緊繃的神經，輕鬆娛樂一下。良好的狀態會為你吸引一波身邊同事的主動示好，不妨趁機經營人緣、拓寬人脈，對未來會很有幫助。

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