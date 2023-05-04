12星座「旅行最花錢」排行榜！金牛餐費驚人、這星座「食衣住行都要高級優雅」

在出外旅行時，有的人想說難得放鬆，花起錢來也不手軟，但也有人即使出去玩，仍然精打細算一分一毫。日本網站「占TV」近來就分析十二星座，排行哪些最容易在旅行中花大錢。

第12名 處女座

處女座天性愛節約，旅行當然也是能省則省。

第11名 巨蟹座

巨蟹座喜歡樸實的生活，在旅行中也不會隨意浪費。

第10名 魔羯座

對理性的魔羯座而言，即使碰上「只有某地才有的紀念品」、「只有某處才吃得到的美食」之類的東西，也不構成吸引力。

第9名 天蠍座

因為喜歡體驗的關係，所以錢常常是花在像是手工DIY、或是搭乘小火車之類的活動上。

第8名 水瓶座

水瓶座喜歡罕見的東西，碰到當地特有名產、周邊，就會忍不住下手。

第7名 獅子座

獅子座有著健忘的一面，因此常在旅行中掉東西，導致必須花錢買新的。

第6名 牡羊座

牡羊座習慣衝動購物，往往在外花大錢後，回家算帳才發現荷包嚴重失血。

第5名 雙魚座

雙魚座耳根軟，即使是價值不斐的商品，往往被店員一推銷就買了。

第4名 射手座

射手座屬於當旅遊心情好時，就會爽快地塞給飯店或是餐廳服務員小費的類型。

第3名 雙子座

雙子座交友廣泛，只要出去旅行，光是想著要買禮物分送個每個人，就會花上不少預算。而且雙子座還會覺得，若是都買一樣的東西可沒意思，因此會細心挑選每件紀念品，結果就是花得更多。

第2名 金牛座

愛吃的金牛座到了新天地，最期待的自然是享受當地美食。儘管有些小吃可能沒那麼貴，但在旺盛的食慾下，金牛座最終容易「以量取勝」，痛快地吃出一筆驚人的餐費。

第1名 天秤座

喜歡優雅過活的天秤座，即使出門在外，也要力求一切舒適。比起重視CP值的旅行方案，他們更傾向選擇一切盡可能高級的行程，無論食衣住行都面面俱到，好讓自己能夠徹底抒壓。