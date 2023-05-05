立夏來了！習俗＆禁忌一次看 「2動作」恐激怒門神走衰

明天就是節氣立夏，立夏在古人來說代表的是，告別春季，夏季即將開始與到來。古人通常都喜歡把立夏，當成是溫度開始要明顯升高，酷暑即將到臨，並且雷雨增多，梅雨將開始，農作物進入繁衍、旺盛生長的重要節氣。清水孟國際塔羅小孟老師也在臉書指出立夏的習俗與禁忌，以及有5生肖當日財運超強。

立夏習俗

1、吃立夏蛋

俗話說：「立夏吃了蛋，熱天不疰夏。」立夏這天起天氣漸漸炎熱，小孩的食慾容易減退，後被稱之為「疰夏」。後來女媧娘娘指點百姓，可以吃煮熟的雞鴨鵝蛋，可以解「疰夏」。因此後來的人才會在立夏吃蛋。

2、吃對水果

立夏要吃一些涼性與溫性水果為佳，如蘋果，檸檬，櫻桃，葡萄。

3、不宜吃過飽

立夏不宜吃過飽，要給胃多留下一些空間，蔬菜可以吃苦瓜，小黃瓜，也可以多喝綠豆湯，清草茶。

立夏禁忌：

1、不可以坐門檻：

民間相傳立夏是門神的生日，因此不要坐在門檻上，以免擋住門神出入，據說擋住門神前途容易黑暗。

2、不要在正門口穿鞋：

立夏門神生，在正門口穿鞋容易惹怒門神，因此建議在門口旁穿鞋避開門神比較好。

3、忌吃過補氣食材：

立夏不宜吃太補，若吃太補氣容易導致上火，喉嚨乾癢，胸悶，氣血循環變差，因此立夏要多吃退火食材。

4、忌躁動與衝動：

立夏不可以躁動，因為夏天炎熱容易與人有所結怨，因此不宜講話太直，也不可以衝動投資以免投資失利。

立夏當日5生肖財運超強

Top5：屬虎

屬虎的朋友立夏後財星，慢慢移往你的偏財宮，讓你在投資偏財的運氣逐漸變強，而你也可以好好的去佈局你想投資的事物，另外你們自己本身，也開始會有一些較強烈的慾望，想搞懂自己的金錢狀況，這對你來說是件好事，有句說話你愛理財，財就會愛你。

Top4：屬豬

屬豬的朋友們，立夏後你的財運終於慢慢脫離了壓力期，先前可能會有一些財務上的糾紛或壓力，讓你沒有辦法好好運用資金，但開工後你的正財運愈來愈好，而且正財能量也愈來愈順，慢慢你會有多餘的資金可多做一些事。

Top3：屬猴

屬猴的朋友們，立夏後想要用不同方式，來增加自己的財富，可以考慮一些理財商品，來讓自己的金錢資源加分，建議您只要規劃每個月固定投入的部份，不用給自己太大的壓力，去追這個市場的報酬，慢慢投資會有獲利產生。

Top2：屬兔

屬兔的朋友們，立夏後對你來說是正財大旺的開始，你可以開始把一些多的資金，拿來做一些投資的活動，若是你已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向的結果，請你保持這樣的好習慣繼續經營，若是之前不太理想，建議可以改變新的理財方式，不要擔心自已會損失太多，可以用小額投資，實驗你想要的方式，只要你願意開始，慢慢就會找到適合自己的投資理財方法。

Top1：屬雞

屬雞的朋友，立夏後你可以跟一些專業的理財專家，聽聽他們的一些理財方式，或用什麼方法去判斷市場的情況，這樣你會有更精明的思考，去投資對你有利的標的物，另外屬雞的人物慾特別強烈，建議如果有多的資金，除了投資之外，可以多做一些定存，對你也是好的理財方式，讓你的荷包更加分。

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