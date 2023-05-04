武財神生日補財庫！3星座獲加持、4發財徵兆 供品禁忌一次看

今(4)日為農曆3月15日，是武財神又稱「中路財神」的趙公明誕辰，也是今年最佳補財運的日子，想獲得財神爺加持的朋友們可要把握機會。有民俗專家表示，今天最適合在外奔波衝業績、要靠人際關係賺錢的行業，像是仲介、保險、業務、服務業、八大行業等民眾拜拜。

命理專家小孟老師在臉書粉專透露，今日武財神誕辰，有3個星座的朋友將獲得財神加持。

TOP3：金牛座－偏財十足，獲利不少

有機會透過投資股票或刮刮樂，而有金錢上的獲利，儲蓄方面能穩定的增加，不妨以穩定的腳步來賺取錢財。

TOP2：牡羊座－積極行動，財務增加

你會更清楚自己的價值觀和理念，並為此付諸行動，有機會獲得更多收入、發掘新的財務機會。

TOP1：雙魚座－謹慎支出，廣增收入

能做出明智的財務決策，有機會更完善的管理財務，並謹慎思考每筆支出，讓收入更為廣擴。

小孟老師也提醒，注意4大財神爺降臨徵兆，代表你要發財了。

一、夢到鳥與大雨

最近如果夢到鳥類，暗示著喜鵲即將飛來，代表好事臨門，財氣旺盛，有中大樂透的機會；

夢到雨則代表財水，雨越大財水越多，因此夢到雨水降臨，顯示你要發了。

二、左眼皮上方不斷跳動

古人認為所有相都有一陰一陽，一好人一壞人，因此當眼皮跳動時會有「左眼跳財，右眼跳災」的說法。

三、連續看到「4」

四、這個數字在東方代表不吉祥，但在西方代表四大元素（風、火、水、土），為四方具足、萬事圓滿之意味，因此若你某些時候看時間或數字，常看到4不要恐懼，代表你最近偏財運很強。

四、臉部有油光

臉上有油光又亮的人，顯示好運與偏財運即將降臨，財運能亨通，可試試大樂透或威力彩，說不定會中獎。

五、看見很多青蛙與蟾蜍

古人認為青蛙與蟾蜍會出入風水很好的地方，因此看到蟾蜍與青蛙，都認為是帶財，很多風水開運用品都會用蟾蜍咬錢幣，代表大吉祥。

另外，供品的部分可準備包括金紙（八路發財金、刈金、壽金、土地公金）、水果、甜食、三牲，但千萬要避免用蘋果和蓮霧，因為這兩者分別有「貧」的諧音和中空漏財之意。

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