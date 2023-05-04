5月份生命靈數：1號人心情落入低潮 2號人財務運勢良好

引用四數指引作為五月的開端：

結束的此刻，終點的起點，故事翻篇刷新，

再一次的，命運問你是否要維持現有的所有決定，

再寫序篇的轉場，或重啟另一段情節？你都可以，

但時間無法倒轉，無法無限回放，今天已經過去，

營業時間已過，出口即將關閉。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

生命靈數1

整體運勢：五月份的心情落入低潮，對一號人來說，需要把更多的注意力拉回生活實際面，來取代過度思考、越想越消極的循環；

因為實際上的確有些跟人交流不順、或是有財務上的減損，但同樣面對這些問題，在心情未經調整、覺察的前提下，就容易採取消極的姿態「反正他也不會聽、這也沒用、好吧，損失就損失」，懶得再說、再看清楚，接受一切都成定局，那就毫無轉寰餘地了。

但事實上，困境的確存在，事態的發展卻完全取決於你的積極或消極，當一號人願意多努力一點，多點耐性時，本週期的事件除了是可被解決的之外，還會有峰迴路轉的空間。

工作／學習狀況：在五月前期，職場溝通不良，各方可能都對你提出了高規格的要求，卻只想付出少少的成本，這讓一號人心理很不是滋味，大翻白眼，甚至可能上演懶得搭理對方，想翻桌走人的場面；

但這些提出要求的人，說穿了只是不知道狀況，並非像你認為的一樣「故意找麻煩、故意貪小便宜」，他們很可能只是不知道，連自己為何被放生、被白眼，都還一頭霧水。

可是這些人都是有可教化空間的，如果一號人選擇留下，多加教育跟說明，通常都能為自己爭取更多資源，來完成當下事情，並取得雙贏的局面。

本週期的收益、成就感，都與耐性成正比，務必要少一點預設立場才會順利。

愛情：單身者在追求新關係上，若只採取等待、守備，那就會讓原本可以有的機會溜走。本週期的一號人，需要主動釋放善意，丟出話題互動，不要只宅在自己的想像，或自言自語中，願意與人互動的頻率，與你的桃花數呈正比，當你願意放下拒人於千里之外的姿態，才可能有新的人進入生命，開啟新的故事。

有伴侶者，另一半為你的關閉心胸、不對談，感到失落。

先別急著說，是對方先這樣的，你才是那個被拒絕的人。

因為溝通是雙向的，所以無論是誰，都得有人先做出改變，如果你自認受傷很深，比對方更在意的話，就先放下計較，由你開始吧！

說說你為何失落、說說你真實的感受，或許會得到對方意外的正面回應，本週期有些話需要說開，有些疑慮需要釐清，在這個低迷的氣氛下，不等明天，就從現在起。

訊息指引：INTUITION

別困於事件表面的進展與樣態，此刻的你更需要向內探尋，

穿越物質表象的幻境，那個不同於眼見的聲音，

轉換視野，那困境只是非真實的虛擬實境。

生命靈數2

整體運勢：生活步入較穩定的週期，財務運勢良好，忙有所得、每天都有固定該做的事，重拾生活的秩序感，會讓二號人心情平緩跟安定許多，踏在安穩的基礎之上，五月份適合幫自己找一些新的方向，問問自己真正的熱情所在；

因為現況雖少了之前心情或環境中的各種動盪，卻仍非「最好」，所以在享受這些寧靜時，不免還是有種乏力、缺了點什麼、總是在原地的厭膩感，在不用憂心物質生活的時期，總算有餘力好好思考，二號人需要的不是「先這樣就好了」，這是生命提供你轉場時的喘息期，更需要的是看向下一步了。

工作／學習狀況：在現有的專業、學習領域，大致上的進度都在掌控中，他人對你目前能拿出的工作表現，也相當滿意，要繼續這樣下去，當然可以，但二號人自己知道的，自己的能力不只於此，也不想只是這樣；

這對在職者而言，會是個可以進修的好時機，藉由新的學習來幫你增加技能、想法，然後才有辦法跳往下一步去，現況雖穩，時間卻相當短暫，這不是能偷懶太久的地方，在下一波問題浪潮襲來之前，二號人都需要先幫自己擬定新方案，才能避免後續又落入手忙腳亂的迴圈。

無論在職、學習、都是踏穩之後就需要快點計畫下一步的五月，主動越多，後續被逼迫的壓力就會越少。

愛情：單身者恢復自信，本週期可以維持與生活圈的正常互動外，在職場、學習場合的交友運也相當旺盛，如果你願意，其實是能藉由建立對話、增加了解，展現個人的特色，而得到轉介紹的機會；

想擺脫單身的話，不如主動多開啟跟同事同學的對話吧！至少對外表明你單身的狀態，說過的也別嫌煩，再說一次吧！對於找到新對象，都是不小的助力。

有伴侶者，與另一伴的交流和緩、穩定，沒有爭吵、也沒有特定的問題浮現，

是一段雙方都覺得安心的時期。

不過真要說，細膩的二號人，或許還是會隱約覺得缺了點什麼，因為穩定來自於雙方各司其職，做好該做的，該關心就關心、該陪吃飯該一起，就一起的日子，仍缺了較深度的交流。

討論感受，聊聊對各種事情的想法，說些不在柴米油鹽日常以外的事，不想停在原地卻不知道該如何前進，找不到問題卻覺得有點問題，對方也正期待你為感情投入一點新的變化。

訊息指引：POSSIBILITY

需要踱著碎步，緩緩前行，每一步都能看見多一點，關於未來的指引，

最終我們不會只在這裡，以為是終點的，不過是途中的一幕風景而已。

生命靈數3

整體運勢：本週期，一些發展已到盡頭的人事物，會更加明顯，若還在選擇障礙，希望做出「最好決定」的三號人，事情的走向會帶你看到答案，感到事情持續困頓、或是帶來很多不舒服，那都是「該結束了」的徵兆，再拖下去也不會再起死回生，所以不要拖延，勇敢的為自己在這個月就做個決斷吧！

就算你覺得對眼前的狀況再捨不下，都是得先結束，才能有機會換得重來的入場券，在割捨這些本就該捨棄的之後，會陸續看到新生的機會，無論是全新局面、或是舊有故事的序篇，都需要你先有行動、決心，才能擺脫卡關，轉往下篇。

工作／學習狀況：在人際的發展上，呈現困局，三號人似乎已經夠努力了，眼前的合作狀態、進度，卻都未見起色，持續把自己困在原地、做原本的事，只會讓你越來越感到無力，如果繼續掙扎，財務跟精神耗損都會持續增加，若涉及投資的話，則會難以回本；

與此同時，若三號人能認清現況，不再執著於舊有的做法、或是開始看看其他工作跟配合方案、學習方式的可能性，就會看到不少其他更輕鬆、或是讓你做起來更愉快的機會正等著你。

對你來說，五月最需要的是重新整理你的視野，就會看到工作或學習上更可行的方案，你將驚覺，轉機其實一直都在，只是過去的你沒選擇看見而已。

愛情：單身者在追求新關係上，到了必須取捨、修正條件的時候，因為現有的單身狀態，很可能是你希望的條件，本身就互相衝突，或只期待有個「最好的人」出現，卻沒想過「最好的」的細節定義是什麼，而且這個「最好的」的設定，本身就有問題，因為這代表了你期待的是完全契合、天造地設、命中注定般的不用磨合。

丟開這些不切實際的期待吧！不要再只是想像了，當你願意做各種對話嘗試、磨合、修正、實際開始一些真實的互動，戀情才有機會降臨。

有伴侶者，在關係中會感到與對方的交流困難，過去習慣盡可能保持形象，只交流正面、不展現負面的交流，已經到了極限，所以如果三號人還是努力的要讓對方快樂起來，一起「積極正向的解決問題」的話，那麼可能會換來更多的無力感、以及對方的不回應、兩人感情越努力就越遠；

比起這些「正向」，倒不如試著「真實」，這是目前感情缺少的元素，就是你最想掩蓋、覺得應該割捨的「負面」，試著交付弱點吧！摘下面具，才是感情能持續下去的關鍵。

訊息指引：DISCERNMENT

物質世界，眼見不一定能為憑，

目光所及都經過了重重的修改與特定條件的過濾，

得脫開過慮的濾鏡，那是往事實更接近唯一路徑。

生命靈數4

整體運勢：動力恢復，決定擺脫過度擔心、預設立場的本週期，四號人可望了卻心願，終結一些延宕已久的事，並且在這些行動中獲得成功。

尤其對困難度越高、拖延得越久的事，若四號人能以實際行動，取代空想，雖然會花費不少心力，但最終的成果依舊會讓你覺得值得，但這個塵埃落定，同時也象徵事情的發展已經到了盡頭，若缺乏主動性，那就會由運氣依照之前的事件進展，分配給你一個合理的結局，一切都很公平，對應主動獲得的巨大成功，被動也會造成巨大損失，要跨越高牆、或被高牆壓垮，選擇仍是由你自定。

工作／學習狀況：專業上能見度提高，成功可以預期，但這段期間的成功，換得的並非金錢實益，更像是名聲、解鎖某些成就。

所以過程中，對自營者而言，可能需要付出大量的努力、甚至得面臨取捨，投入更多金錢來換得眼前的成功，這個形象的營造，才能在後續幫你再找到更多的合作或收入，所以更像是一種投資、經營人設的概念，路線雖然複雜，但可以產生較長期的好處。

對於受雇者，則很需要辨別眼前的項目是否值得先投入心力，因為這段時間的機會，多是需要你先投入心力，證明實力後，才能換得報酬，此時談判跟契約的擬定，就會是需要多斟酌的地方。

對你來說，人生正在晉級階段，你正從受雇走向自雇的路線。

愛情：單身者在追求新關係上，若能擺脫原本的自我設限，那在生活中就有不少可以拓展的空間，也可能因為想通了，那些原本覺得不行的，突然也都可以了，對單身的你來說，是個很可能擺脫單身的時期，當你願意往前跨一步的同時，可能也會發現，從來都不是沒有機會，持續單身的主因，比起環境，更常只是當時的自己缺乏意願而已。

有伴侶者在關係中，能夠擺脫過往關係中不良的相處模式，願意當那個主動的人，願意傾聽的你，就能為關係換上全新的互動。

但關係好轉的前提，仍舊需要有「主動解決問題」的人，不過在本階段，早過了伴侶會主動願意釋出善意的時機，所以就得由你來了。

因為故事的走向是「換上全新互動」，所以是原故事的轉折換篇，或是換個新的人跟故事，端看四號人怎麼為自己選了。

訊息指引：REBIRTH

結束的此刻，終點的起點，故事翻篇刷新，

再一次的，命運問你是否要維持現有的所有決定，

再寫序篇的轉場，或重啟另一段情節？你都可以，

但時間無法倒轉，無法無限回放，今天已經過去，

營業時間已過，出口即將關閉。

生命靈數5

整體運勢：本週期得多些觀望，少些期待或預設立場，會讓五號人的心情有較多平靜跟愉快的空間。

環境中不乏自大、自以為是的人，讓五號人在溝通不良中，耗盡心力，最終還得不到一點進展，如果你沒有看懂這些人不打算改變，讓自己捲入，那就只剩被消耗怠盡的感受，或許對五號人來說，已經做了所有能做的，也難以避免憤怒或深深的無力，不過既有無力，就代表你仍有不小心用力過頭、過度認真的地方，比起繼續無力或感到失望，五號人在本週期，該致力於自己不小心投入過多之處，將其收回，會是較能減少內耗的方式。

工作／學習狀況：在專業上，若能只做好份內的事，能拒絕額外的請求，就是最好的安排了。

因為本週期仍可能不斷收到工作範圍以外、額外的請求、指令，同時也會附掛，畫出一塊「接下來我們會....」的大餅給你，但這些承諾在後續實現的機率，都相當低，此外，也可能在協助的過程中，發生其他的糾紛，這個風險都是五號人要獨自承擔的。

這段時間，受雇於他人的五號人，很難避免吵架，很難不撕破臉的本週期，五號人只能用比較抽離的態度，不要太認真、對完成度抱持著最低的期待值，紛擾都會出現，只是早晚的問題，以付出最少為優先，至於該吵的，就吵吧！不能避就只能做好應戰的準備了。

愛情：單身者在追求新關係上難有進展，倒是原本就有對象的，會有可以持續培養、觀望的機會，如果你願意釋出多一點主動跟善意，會發現對方也有想交談的意願，可以做很基本的關係推進，多累積一點對對方的了解。

至於原本就沒有有興趣名單的，這段時間也不建議往外拓展，容易遇到自說自話、自我中心的怪人，比起惹上麻煩，繼續單身可能還更簡單自在一點。

有伴侶者，伴侶者能因為不想改變，說出一些自以為是的話，或是露出較自私的面貌，這段期間這些期待跟實際的落差，都容易帶來爭吵，所以如果不想只是吵架，那五號人就得多用點力，把自己的感受，都做更完整的表達；

雖然這些在短期內可能無法有共識，但五號人需要多一點這類說明的累積，抱持著講著講著，總有一天會聽進去的心情，至少可以為你的生活減壓，讓你少點懷疑自己。

訊息指引：CYCLES

一切都有最好的時機，我們需要等待推進，不要急，

別讓看清細節的空檔，都塞滿焦慮，

多一點尊重，給自己，也給宇宙的秩序。

生命靈數6

整體運勢：萬事推展困難、進度緩慢的本週期，少賠就是多得，降低期待，若六號人能先做好心理準備，就不會被這些障礙影響心情。

因為本週期原本議定的金錢、事項該有的進度，都很可能臨時生變，但這些看似「本來不該有」的麻煩，都只是「時間到了，所以問題浮現了」而已，也就是之前你對事件進展的期待，可能只是忘了把風險也考量進去，或只是當時沒有看到潛藏的問題罷了。

這些看似損失的，是生命幫你做的篩選，換個視角，就能接受，且欣然沒有埋怨。

工作／學習狀況：在專業上面臨的推展不開，則是來自於自我設限，對某事某人的特定看法，讓你看不到事情還有別的解決方案，於是就處處行不通，無法做出具體成果；

五月雖然並非進度飛快的月份，但也不會一無所成，可是六號人卻很可能因為腦袋一時無法變通，而被擋在原地很長的時間。

所以如果你正困在這樣的情況當中，不妨先放下對自己是非對錯的評判，先不忙著貼對錯的標籤，把「所有解決事情的可能性」攤開來看，就會有利你脫開目前的進度遲緩。

愛情：單身者若想有新關係的推展，就需要換個場景，幫自己跳出既有的人際圈，才會有新的機會，這段時間是該有新的桃花出現的，如果沒有，那就是在告訴你，你可能太喜歡、太習慣一個人的生活了，是時候跨出去，幫自己多找幾個「不在日常」的圈子吧！

上課也好、講座也好、活動也罷，你得走出去，只靠佛系的隨順，是無法經營出新戀情的。

有伴侶者在關係中，困於自己既定的想法，自說自話，不想改變，萬事都覺得沒有問題，會讓伴侶對你興趣缺缺，話題變少，懶得理你，別說對方覺得你索然無味，換成是你，可能連自己都有點受不了自己了；

所以別再說著「我覺得這樣也很好啊，我們各自有各自的空間」來自我安慰，畢竟是兩人共有的生活，雖沒有非要萬事萬物都綁在一起，但目前的疏離，並非良好狀態，缺少熱情，正需要你多點正視問題的在意。

訊息指引：INTENTION

專注於終點與結局，不斷重整，困境就不足以困住你，

只要確定要抵達的終點，仍未改變，仍是那裡，

縱有萬難都是可以、需要、也必須被排除的，

意圖清晰，最終毫無意外，我們總會到那裡。

生命靈數7

整體運勢：外在環境較多混亂，有許多人跟狀況，都只能霧裡看花。問號，大概是七號人腦海中最常浮出的圖案。

但對這些看不懂的，最好也別看懂，保持距離就是你最好的保護罩，面對那些無法順利傳達的對話、消化不了也接不住的情緒、你看不懂為什麼會吵成這樣的紛爭，都退開就是，因為一不小心深入，那不但調停、釐清不了事件，還會不小心被捲入，惹上不必要的是非。

在這個五月，只宜停、看、聽，不被捲入就是生命對你最大的溫柔。

工作／學習狀況：在專業上看似有進度，但七號人若夠清醒，可能就可以看懂，多數時間都在虛耗，只是瞎忙而已。

若你是領人薪水的，面對本週期，最好的方式就是若無其事，時間到了打卡、上班、領錢、下班，提出更多的建言，反倒會被視為找麻煩，倒不如看懂局面，不該多餘的事，對你才是最好的。

對於自營或是在學習階段的人，因為實際進度推展困難，最好的方式就是無為，當然無為也有無為的產能，多發想，多思考，多記錄，是讓這段時日也不虛耗的最佳策略。

愛情：單身者在追求新關係上，因為本週期與日常人際的溝通，都易失焦，所以如果不想浪費時間，或許可以把焦點放在網路交友，但這段時間只能做到最粗淺的認識，日後不一定能發展，對於正式社交較易害羞的你，也會是一種不錯的練習機會。

雖然其中仍存在風險，太過渴望愛情的你，仍可能不小心暈船，需要能把持好心態，先有心理準備再嘗試，會是較安全的方式。

有伴侶者在經營關係上，這段時間見面的機會，兩人的實體交集可能較少，對於非遠距者來說，或許是該調整生活步調，讓雙方有多點共享空間、時間的階段。本週期的七號人，也可能感到跟對方的心靈上交集變少，越來越（或覺得根本從來就）不了解對方，無論是心理或是實體，這都是一段需要關係健檢的週期，找出問題，重建對話，是當下最該努力的方向。

訊息指引：AWARENESS

活在當下，觀看現實，也觀看內在的自己，

別貿然前進，別妄下決定，

迷茫時留在原地的重新整理，對現況就已是最好的推進。

生命靈數8

整體運勢：不過度往外互動，就可以將麻煩製造源減到較能應付的範圍內，守備好自身舒適就是八號人最該做的練習。

這段時間會有很多用不合理的說詞、或是以情緒為要脅，要你退讓的請求，你需要在這段期間，學會如何拒絕，畫出界線、明確宣告，且不為此感到抱歉，

這些請求雖然不只出現在人際外圍，其實自己人更容易有這些問題，但為了不讓本週期的你內外交迫，所以至少要先能排除外圍的人際戰場；

至於對內，當然也得勇敢說不，無所懼的悍衛，以守好自身的舒適感為優先。

工作／學習狀況：在專業上，僅能顧好自己手上該有的進度，對有時會習慣性的幫旁人完成工作進度的八號人來說，本週期都不適合這樣的過度承擔、撈過界，不然不只不會幫你換得對方的感謝，如果進展不順，這帳也會算到你頭上，公親變事主的機率極高，最好還是少管閒事，即便已經是他人開口的請求，都宜先考慮拒絕；

五月份與他人就算取得共識，都很可能只是表面和平、轉瞬即變，在專業上若不想被耽誤太多進度，那麼讓交涉範圍單純化，降低期待，才能最不受傷害。

能守好界線，工作就會呈現安穩、一切都如預期進行的狀態。

愛情：單身者在追尋新關係上，若要拓展人際圈，只是做最初步的認識，這段期間的機會的確不少，但本週期卻難有深度的進展，倒是舊有的圈子，將會看清某些關係、某些朋友圈的不必要，過程可能也有些不愉快，在這個人際交流重新盤整過後，舊的捨去，換些新的進來，保持流動，就是為日後最好的鋪路。

有伴侶者，另一半可能對你有些不愉快，但不說，不主動釋放訊息的對方，需要你適度的引導，釋放善意，才有可能講出真心話。

雖然表面看來相處都沒問題，但在關係中的你，一定能感受到這種「有什麼不讓你知道」的氣氛，對八號人來說，若釋放善意無效，那很可能代表了，你也有某些情緒、真實想法，是有所隱瞞的，你只想要對方說，自己卻不肯透露更多，所以善意，並非只是表面的友善，更是真誠的坦露自己，才能將關係中那好像永遠填不滿的空白跟疑慮抹去。

訊息指引：ADVENTURE

敢於挑戰自己，那些不敢丟出的弱點，不敢不回應的回應，

得拋出一點新意，在這一成不變的生命裡，

就從慣於藏起的那些幽暗念頭情緒起。

生命靈數9

整體運勢：在思慮相對混亂的五月份，九號人需要多給自己一點緩衝，調整行程的鬆緊度，並且對身邊的機會、人際，都要多一層過濾。

本週期外來的機會多，與人接觸的頻率也比日常更高，如果想照單全收，勢必會讓自己呈現過勞狀態，進而做錯一些決定、表錯一些情；

比起把握更需要學會鬆手的這段時間，考驗你取捨的智慧，五月份，也易出現不斷測試你底限的人，請務必為自己守好城池，說一是一，原則明確將是初夏重要的保命要訣。

工作／學習狀態：在專業上的收獲良好，能夠成為意見領袖，多數的眾人也都願意跟隨你的引導、建議、或是提出的方案，若是帶有業務性質的工作，成交跟入帳狀況也相當良好；

但外來機會人際都多的本週期，難免還是有些不太好搞定的、活在自己世界的人，會為你帶來困擾，這些人可能都懷著預設的立場，有特定想要的結果，才來跟你交涉，通常也不難分辨，當你需要說服到第二、甚至進入第三次的時候，就可以省點力氣了，因為他們不是不懂，是不想聽懂自己期待以外的答案，如此而已。

對容易過度認真的人來說，多餘的用力對你就是極大的消耗，若能為自己守好這個界線，這段時間的日常就會更顯美好。

愛情：單身者對外交流雖多，卻無法拿出真心、或發自內心的對眼前對象產生熱情，其實你的直覺已經在告訴你，不是只要出現「人」就可以，也得是你「喜歡」的人才行，或許較平常更大的社交量，會讓你有種「有很多機會」的錯覺，但原則寧缺勿濫的原則還是要守好，才不會誤招爛桃花。

社交運不等於戀愛運的本週期，走走看看就好了，保持在朋友的狀態，就是最好的定位。

有伴侶者與伴侶的溝通相當有限，雖然兩人有持續對話，但對方更希望你可以聽從指令、符合他的期待，這會讓九號人陷入兩難，但越是混亂，越是下不了決定，越覺得哪裡怪怪的，那就不該在當下就胡亂答應些什麼；

伴侶也可能用一些似是而非的道理試圖說服你，但此時的你，不該為了當下表面的和平，或是不可預期、不知道能不能實現的保證，而隨意更改原則，雖然拒絕可能帶來批評或不愉快的氣氛，但只有守好自己的原則，先照顧好自己的感受，才是讓這段感情能持續經營下去的要訣。

訊息指引：MIRACLES

相信生命保留了許多餘裕，只給你，別急著追趕，

進度、使命、任何原本覺得就該用盡全力的，或許無須，

不用交換，該是你的，最終都會歸於你，只要多點耐心。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。