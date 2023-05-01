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下對指令=戀愛順利...小瑜星座：原來男人也是機器人？

聯合新聞網／ 小瑜星座
小瑜老師指出，所有人都是一定程度的機器人，只是男性比較容易接收到指令直接做事。圖為示意圖。圖片來源/ingimage
小瑜老師指出，所有人都是一定程度的機器人，只是男性比較容易接收到指令直接做事。圖為示意圖。圖片來源/ingimage

在跟 天蠍男 約會時，聽到他滔滔不絕在談AI文化趨勢，正當他行雲流水萬馬奔騰說著AI可以改變世界時，我幽幽的說：「幫我涮肉。」只見他一秒不差的立刻把肉放到鍋裡面燙熟後給我吃，瞬間的對比畫面：「原來男人也是機器人？」

這件事讓我不免俗開啟「觀察模式」，執行各種「指令操作」、搭配「持續確認」、「加強重點」的程序後，得出一個結論：所有人都是一定程度的機器人，只是男性在判斷與行動時，情感的干擾比較小，或是情感的擾亂程度滯後，就會讓他們比較容易接收到指令直接做事。

水瓶男 曾經在訪問時提及：「如果沒有要結婚的前提，基本上這個對象順眼、好相處，我就覺得可以靠近追求看看。」理性訴求會讓他們在尋找對象時，不會用感情去做唯一指標，只要覺得不錯，理性就會指使他們去尋找「好相處」（換言之不難搞）的對象。

天秤男 同等表述過：「其實我們男性內在程序是空白的，妳們想要什麼就直接講，我們會在內部程序去寫成內容，指令越特別，快樂就會越多。」

這件事情讓我覺得很有趣，當世界上在跟女性說「不需要患得患失」，卻沒想過原來男性只是「內在程序空白，可以被下達指令。」這種男女之間的認知落差，造就多少真愛錯過！必須由我來為大家揭曉答案啊！

男性如果想要一份穩定的感情，他會把這個當作「終極目標」並拆解為「執行的細節」。這就是為什麼女生其實在曖昧時可以提要求，男性會盡全力的執行任務，因為他會把每次妳的要求當作是「新的指令」，只要在可接受範圍，他都會去把程序寫完、導出結果、受到你的正向激勵。（所以激勵是很重要的啊！）

這並不代表男性沒有感情，而是如開頭所言，男性是「理性」去操作內部程序的，他只有在「編寫你的指令」、「開始跑程序」、「導出結果」的過程當中，慢慢產生感情 a.k.a 情感大師們所提的「沈沒成本」，其實就是這個道理。

所以男性常常發生「失去後才知道珍惜」，就是他理性程序沒得跑，感性腦跑上來後，他才知道什麼叫做痛苦、什麼叫做感情、什麼叫做我喜歡你。

👉因為失去指令，機器人就沒辦法運作，他的存在感就消失。

所以女生不需要任何事情都憋著，有時候從「下達指令」養成系男孩的角度出發，不需要在感情上要求太多細節，（例如男生一定要會哄人、要定期送小禮物等等），這些他們真的不會，因為沒有被輸入過指令。但相對的，海王因為常常接收到指令，所以這塊特別出色啊～

先接受他們的內部程序是空白，不斷地給予指令與行動後，持續提供：「正向鼓勵」，他內部程序就會為你編寫新內容，自然他的情感也會為你發展出特殊的新依戀。

所以，前女友課題，必須先讓他格式化。

所以，想要他寵妳，妳要懂指令與程序。

「未來妳在電腦裡面也可以養個情人，他跟妳互動時就很像是在談戀愛。」看著他一邊滔滔不絕，一邊小心翼翼的顧好我的牛肉，我的正向鼓勵要登場了。

「我可能已經在戀愛了，沒辦法抗拒會為我夾菜的男人。」

世間沒有不愛你的男人，只有你過於糾結的心。

◎本文內容已獲 美貌才華都沒有的小瑜星座 授權，未經同意禁止取用轉載。

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