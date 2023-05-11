耳朵、眉毛、下巴長這樣容易成功！簡少年從巴菲特面相看「心靜」這件事

大耳朵好福氣 腎好成功穩如泰

這個點在面相學來看，其實是不謀而合。其中，耳朵很重要，因為它代表著腎的能力。

如果一個人的耳朵越大、越硬，那麼他成功的機會就越高。耳朵又大又圓的人在兒時可能會過得更加幸福與快樂，因為兒時的幸福會影響一生。

一個耳朵長得很好的孩子，他在兒時會受到很多的照顧，而且他的腎很好，腎在整個面相學裡面主導安全感，因此他的安全感足夠，在這個情況下，他就比別人容易取得成功。

成功從印堂開始 面相學解析成功關鍵

面相學認為眉毛不能連在一起，必須開闊，因為印堂開闊代表樂觀，對成功很重要。

如果孩子印堂三指寬，就容易成功。眉毛要高且與眼睛距離遠，要可以放入兩根手指以上，就符合標準。符合這些特徵的人會非常冷靜、善於謀劃，不易急躁，貴人也會很多。

我們談論一個人要早發的時候，就是要符合這些特質，耳朵夠大，印堂開闊，眉毛夠高，三十歲前就能取得很好的成就。投資名師認為，投資成功的關鍵是找到一個賺錢的公司，並且相信它會變好，做到持續性的買進，但大部分人因為心態不好，無法做到紀律，而這些投資名師的眉毛都很淡，眉毛淡其實也是冷靜的表現，所以還是回到心靜。

巴菲特的智慧 從下巴看出來

面相學認為下巴寬闊的人，晚年運氣更好，財富也更好；相反，下巴尖小的人容易焦躁，做事情不容易面面俱到，包容心不夠，晚年很難守成，沒辦法把事業做得非常大。

因此，心靜是讓你在對的時間做出正確判斷的重要因素，並具有耐心和等待的能力。巴菲特也曾說過，所有人都可以變有錢，只是他們不願意慢慢變有錢。

《簡少年現代生活算命書》。圖／時報出版提供

心靜是成功之本 從面相學學會冷靜

我認為在面相學邏輯裡面，強調要做真正有價值、長遠的事，而非短期收益，因為長期價值的理解能帶來平靜，追求長遠目標才能成功。成功學經典也提供了一些成功方法，如樂觀、執行力、正面思考和心靜，至於怎麼樣讓自己靜下來，其實有很多的方法，我常常推薦的方法就是早睡早起、清心寡慾，至於國外有一些企業家喜歡用散步的方式讓自己心靜下來，近年流行的冥想也是很好的方法，大家都可以試試喔！

(本文摘錄自《簡少年現代生活算命書》，時報出版，未經同意禁止轉載。)