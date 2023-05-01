本週「生肖+血型」財運最旺TOP5！第一名AB型這生肖：有實在的獲利

在本週前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人一步一腳印的慢慢累積錢財，有人卻能投機取巧，輕鬆獲取財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬猴

這週在財運上，有不錯的投資運勢，但須以低單價為主要考量，例如購買股票，就要以價格較低的股票為主，若是經營生意，則要以薄利多銷為主，整體而言，本週的財運猶如易經卦象中的「風天小畜」，要慢慢的累積，千萬不可心急，一點一滴的累積，財庫自然會漸漸豐厚。

第四名：血型A型+生肖屬鼠

所謂工欲善其事，必先利其器，聽起來好像要破財了，實則不然，在本週的運勢上，有機會獲得生財工具升級的機會，特別是個人工作者，可不要吝惜在工具上的擴充升級，如果擁有好的技術，卻沒有相對應的武器，要如何發揮所長呢？請你大膽的投資工具，絕對會為你在往後的日子裡，帶來財富。

第三名：血型O型+生肖屬兔

在求財的路途上，多希望能夠得到強而有力的資訊，在本週的你，就有這樣的好運，你將遇到貴人的建言，如果手上有閒錢，請趕快到金融機構詢問相關的投資訊息，你將會遇到一個能夠設身處地為你著想，並提供最適合你的方案的投資理財專員，你可以放心的相信他，他將會為你指出一條明路。

第二名：血型A型+生肖屬蛇

人們常說要腳踏實地，別想一步登天，可是總有些人的運勢特別好，能夠投機取巧，事半功倍，而這好運將要落在你身上了，就像悠閒漫步的獅子，發現身旁正好有獵物呼呼大睡，想不狩獵都對不起自己，而你可以透過這股好運，用閒錢嘗試投機獲利，例如當日沖銷，或是買幾張彩卷來試試手氣。

第一名：血型AB型+生肖屬羊

本週財運最旺，也是最實實在在獲利的運勢，最明顯的會是在服飾業以及餐飲業上，本週的客人絡繹不絕，人潮來來去去，很容易就忙得不可開交，但是辛苦總是會有收穫的，在這個時候除了要有耐心外，誠懇謙虛的對待每一位客戶，也是非常重要的，不僅能獲得好名聲，更能延續增加往後的財庫。

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