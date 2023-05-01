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小動物來送禮物！測測看「5月你會遇到什麼意外驚喜？」

聯合新聞網／ 綜合報導

5月開始，好事陸續在發生。塔羅占卜師 rubytarot2020 分享幸運占卜「5月會有意外驚喜嗎」，快來測看看本月你的生活會遇到什麼樣驚喜吧。

選擇Ａ

📍「突破舒適圈，感受生命全新的體驗」

五月會去嘗試新的事物，因此為自己的生命帶來新的體驗，就像小猴子剛到一片新森林探險，一切都很新奇。

在這過程中可能會遇到嚴父型的貴人，給予指引使生命變的更成熟，情緒更流暢。

小提醒：

塔羅牌建議五月可以在睡前有個生命回顧的儀式，檢視一天所發生的事情，會使體驗更飽滿。

選擇Ｂ

📍「技能提升，獲得額外的賺錢機會」

五月是學習的好時機，請敞開心胸向身邊人學習，

這會使你拿回生命的力量，學會為自己負責，更投入生活，

並且有可能獲得額外的賺錢機會唷！

小提醒：

塔羅牌建議你保持謙卑學習的心態，千萬不要與人比較和驕傲，這會使你反其道而行唷！

選擇Ｃ

📍「信任身邊人，邁向幸福人生」

五月請試著放下執著與控制，讓身邊的關係更流動、更信任，你將有機會成為全宇宙最幸福的人。

家人、朋友和同事，會因為這個轉變，更尊重和愛你，使人生保持安穩與快樂。

小提醒：

塔羅牌建議你與人相處時請輕鬆，不要過度要求自己和他唷！

◎本文內容已獲 rubytarot2020 授權，未經同意禁止取用轉載。

塔羅 心理測驗

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