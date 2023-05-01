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唐綺陽星座運勢週報：獅子事業令人驚艷 雙魚小心樂極生悲
【唐綺陽星座運勢週報5/1-5/7】
星象影響：冥王星逆行水瓶
冥王星逆行水瓶，將近一個半月的時間，大眾關心政局發展、新局面的布局，以及人際圈的變動，階層地位的洗牌，也是重新自我調整的好時機。
12星座個別運勢：
處女：言談間慎防小人，桃花在笑鬧中出現
射手：當心衝動意外，感情可能吵架破局
水瓶：睡眠品質影響運勢，感情上別太被動
雙魚：注意健康勿樂極生悲，感情上需討論價值觀
牡羊：多利用人際關係與資源，感情上要謀定後動
金牛：有定見卻可能阻礙新機會，感情上不要太固執
天蠍：不當心軟後患無窮，感情要慎防爛桃花
魔羯：工作全力向目標前進中，感情相對被工作佔據
雙子：工作開始接收成果，感情要有情趣或鈔能力
巨蟹：工作上有大貴人，感情上別太愛說教
獅子：事業成果令人驚艷，感情與位階一起晉級
天秤：工作高效處理乾淨俐落，感情上要來點小巧思
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