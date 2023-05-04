不姑息霸凌！三星座絕對會鬧大 雙子靠智慧 第一名正義使者
霸凌是不好的行為，但在校園或職場都很常見，很多人看到霸凌，常常為了自保選擇冷眼旁觀，當事人也常會吞下去，不敢站出來。命理網站旺好運分享「這些星座懂得保護自己，敢反抗霸凌者」，快來看看那些勇敢星座上榜？
第三名：雙子座
雙子座的頭腦很聰明有敏捷，當自己被別人霸凌，他們可是有自己的妙計來反擊別人的，也許不會在當下展現，但把時間拉長，他們最後可是會要對方向自己低頭，而且還會讓自己從中得到一些利益。
第二名：牡羊座
牡羊座性格比較猛烈一點，因此當然不可能忍受自己被別人霸凌，當自己遭受到不公平或欺負時，他們都會很直接的表現出自己的不愉快或反擊，因為他們最不能接受的就是忍，也無法接受違背道德的事情。
第一名：獅子座
獅子座性格坦率又有義氣，最重要的是他們通常都是很正向的心態，如果自己被欺負是不可能饒過對方，必定會好好保護自己，而當看到別人被霸凌也是會見義勇為，拔刀相助的，因為他們最看不慣欺負弱小的人。
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