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愛把事情複雜化的星座！雙魚亂腦補、第一名日常小事也有SOP
人的個性百百款，有人直接明快，也有人內心曲曲折折。有事情明明可以簡單處理，但有些人總是喜歡把它們搞得很複雜，命理網站旺好運分享「很愛把事情複雜化的三星座」，讓我們來看看那些星座就愛找自麻煩？
第三名：雙魚座 胡思亂想的腦補大王
雙魚座非常愛胡思亂想，因此也導致可以把一個事情想的非常複雜，總是迷迷糊糊的去面對事情，最後付出之後什麼也沒有得到，只怪自己總是腦補太多情節在裡面，真的是複雜化高手。
第二名：巨蟹座 內心糾葛+選擇困難
巨蟹座很容易在內心有許多掙扎，總是無法速速做出一個決定，最後還會延伸出一堆自己的想法與觀點，本來可能只是一件很簡單可以決定的事情，最後搞的好像是什麼人生大事，需要好好抉擇一番。
第一名：處女座 日常小事也要有SOP
處女座的規矩不僅很多，地雷更多，他們總是喜歡把一件簡單的事情搞的很複雜，甚至小事都要有流程，雖然有制度很好，但有些東西其實可以不用那麼麻煩，不然最後令別人最麻煩的是你自己。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
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