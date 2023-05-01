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不需要太多朋友的星座？天蠍搞神秘 最古怪是這星座？

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為一個人獨處示意圖。圖片來源/ingimage
圖為一個人獨處示意圖。圖片來源/ingimage

有些人就喜歡呼朋引伴，也有些人不喜歡交際，對於他們來說，「一個人可能會更好」。命理網站旺好運分享「不需要太多朋友的三星座」，你上榜沒？

第三名：摩羯座

摩羯座其實很獨立，而且他們認為有幾個知己就足夠了，不需要再多去認識新朋友或社交，對他們來說一個人是最舒服最能享受個時刻，他們反而會好好把握能一個人的時光。

第二名：水瓶座

水瓶座的性個古怪，要有與他們相同想法的人其實並不多，因此他們也很難找到心中的知己，不過他們反倒非常喜歡這樣的感覺，因為他們是非常獨立思考的一群人。

第一名：天蠍座

天蠍座一直以來都很神祕，他們很多事情總是放在內心深處，不向別人分享，而且本身也不喜歡交際場合，大多時間總是在跟自己相處，久而久之也漸漸習慣這樣的生活模式。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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