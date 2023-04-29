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容易結仇星座組合！雙子X射手「友情毀在玩笑開過頭」、第一名他是自私鬼？

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為兩人一言不合爭吵，甚至打起來示意圖，圖非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為兩人一言不合爭吵，甚至打起來示意圖，圖非新聞當事人。圖片來源/ingimage

有些星座很容易變朋友，有些星座卻容易不對盤。命理網站旺好運分享「很容易結仇的星座組合」，快看看有那些星座吧！

第三名：雙子座+射手座

雙子座跟射手座在好的時候可以很好，但因為雙方都屬於幽默愛開玩笑的性格，如果玩笑開過頭彼此都是無法接受的，容易因為這樣結下仇恨，甚至兩人會把事情越吵越兇、越吵越大。

第二名：金牛座+摩羯座

金牛座與摩羯座要嘛就是超級合拍，不然就是兩者互不往來，他們雖然性格很接近，但因為金牛座比較固執，摩羯座又比較有想法，兩人如果心中所想的答案不同就容易會產生摩擦。

第一名：白羊座+巨蟹座

牡羊座講話總是很直接，想說什麼從來都不懼怕，但碰上溫柔派的巨蟹座就容易有摩擦，牡羊總是先顧及自己，而巨蟹卻總是為別人著想，兩者的路本來就不同，因此很容易會結下仇恨。

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