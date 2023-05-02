十二星座小氣指數大公開！金牛座被批鐵公雞 射手居然也上榜？

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月年內「小氣星座」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大小氣星座排行。

每個人金錢觀不同，有人花錢不手軟，總是大手大腳的；也有些人習慣精確規劃開銷用度，每分錢都想花在刀口上；然而，若是在人際交往上太過斤斤計較，或是喜歡佔別人便宜，就有可能成為別人眼中「小氣」的鐵公雞。

「金牛座」省錢省過頭變鐵公雞 「射手座」喜歡各付各的算清楚

▲ 網友熱議TOP6小氣星座 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內針對小氣星座的相關話題討論，可以發現「金牛座」是大家公認的第一名，由於他們勤儉務實的性格，有時省錢省過頭了，不免讓人覺得小氣。有網友表示「金牛座就是鐵公雞，連對自己都很摳」、「認識的金牛朋友都能省則省，覺得錢要花在刀口上」，不過也有網友出面平反，認為「金牛座對在乎的人很大方」，引起許多贊同聲浪。

而看似大方慷慨的「射手座」，其實在金錢上也是精打細算，和朋友交際時會把錢算得很清楚，不想佔對方便宜，也不希望自己吃虧。星座專家唐綺陽就直言「射手座會認為世間萬物都不值得他們花錢」，引起網友熱烈迴響，如「射手相處久了真的很小氣，剛認識會被他的假大方騙到」、「認識的射手男很重視『各付各的』，會連零錢都計較」等。

至於鬼靈精怪的「雙子座」，則喜歡將自己的聰明展現在金錢規劃上，像是集點換贈品，或加價購、買一贈一這類優惠，有免費的就絕不花錢。就有雙子座網友分享「買東西會看大賣場傳單比價，網購絕對要免運才下單」，也有網友補充「雙子座蠻愛佔便宜的，不喜歡有低消規定的消費模式」，總是希望可以「買到賺到」。此外，待人親和的「天秤座」，同樣也是網友熱議的小氣星座，這是因為他們的心裡會有個天秤，當兩端的付出不對等時，就會開啟斤斤計較模式，就有網友評價天秤座「是我認識最愛AA制的」、「會衡量對方付出多少，去計算自己要回應多少」，認為他們相當講究公平。

精明的「天蠍座」除了愛記仇外，對記帳也非常在行，每分開銷都會仔細紀錄，借出去的錢也都算得清清楚楚，不給別人留下賴帳的餘地，就有網友在討論區抱怨「天蠍座都這麼愛計較嗎」，表示曾經與天蠍座借10元搭公車，結果天天被催討還錢，認為「這麼點小錢也要討債超誇張」，引起網友正反論戰，有人贊同表示「錙銖必較給人的觀感很差」，也有人反駁道「借錢還錢天經地義」，不應該因為是小錢就不當一回事。另外，「處女座」也經常被認為是小氣星座，他們的金錢觀念相對實事求是，認為「花錢應該理性消費」，就有網友表示「處女座男友連紀念日都不願意準備禮物，吃大餐照樣AA制」，大嘆「太小氣真的很不浪漫」，引來處女座網友的反駁「自己吃的飯就該自己出錢」，並笑稱「談感情真的很傷錢」。

你也認同網友的觀點嗎？還是想為上榜的自己反駁呢？其實無論大方還是小氣，都應該恰如其分，慷慨解囊的同時要考量經濟能力，節儉也要避免淪為吝嗇，才不會給自己帶來困擾或罵名。另外也提醒大家，星座只能作為參考，如果帶著刻板印象去斷定他人，就很可能會錯過合拍的朋友喔！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「小氣星座排行」相關討論則數。觀測期間：2023/01/20~2023/4/20，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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