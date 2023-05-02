天生金魚腦？超級健忘的生肖TOP3 第一名太急躁馬上就犯錯

在生活中，總是有些人經常忘記該做的事、該帶的東西，他們健忘的原因，常常令人哭笑不得，你身邊是否也有這樣的人呢？以下是超級健忘的生肖前三名。

第三名：雞

屬雞人總是能夠抬頭挺胸，舉手投足裡呈現一種優雅的風采，能言善道的屬雞人，一定要多充實自己的內涵，因為愛說話的你，如果談話內容過於膚淺，恐會曝露自己的弱點，讓你難以一鳴驚人，而在生活瑣事上，你總能夠優雅而慢半拍的進行，所以有時會忘記該做的事，或是該準備的物品，但是你能夠不慌不忙，用端莊悠哉的態度說：沒事，晚一點再來處理就好，沒有什麼大不了的。雖然有點健忘，但在重要的事情上，你還是很精明的。

第二名：豬

豬寶寶真是一個待人真誠，而又天真浪漫的生肖，他們的健忘，不是真健忘，而是容易被其它事情所吸引，動了真情，而忘記原本該做的事，例如聽到朋友有難，需要幫助，豬寶寶馬上會義不容辭的趕去救援，但是出門後才發現，自己忘記拿車鑰匙，或錢包了，或是隔日與人有約，今晚卻因為一部連續劇的劇情，讓自己心情糾葛，不得不繼續追劇，忘記明日要早起赴約了，聽起來真是讓人又氣又好笑，所以還請豬寶寶，不要把心放得太寬，別不時的少一根筋。

第一名：虎

一說到虎寶寶，那可真是雄心萬丈，不可一世的風采，走在路上都能自帶背景音樂，讓身旁的人不得不多注目幾眼，虎寶寶對於事情的態度很積極，無論在生活上或是工作上，都希望能夠有好的表現，所以容易顯得有些急躁，加上自己還有點孤傲，容易聽不進別人的建議，因此時不時的就會犯些小錯誤，例如告訴他東西要先準備好，以免忘記，他會很有自信的說：請放心，我一定不會忘的。結果到時候匆匆忙忙的還是忘了，建議虎寶寶，腳步放慢一點，才不會丟三落四的。

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