殺破狼週運勢／天秤職場囂張小人多 雙魚和另一半關係緊繃

殺破狼2023年5月1日～5月7日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

旅遊運方面，金星在旅遊宮位行進，會選擇較為慵懶的旅遊行程讓身心靈獲得休息，然而金星受到海王星影響，旅程中都遇到下雨天，不能好好到戶外踏青，吸收芬多精，留下一些遺憾。

本週須注意的部分

金錢運方面，月蝕發生在財務宮位，受到逆行的水星影響，信用卡或帳戶當心個資外洩，帳戶受到凍結，或是要剪卡重辦，十分麻煩。有投資習慣的白羊座，投資標的不斷侵蝕你的資產，或是讓你負債累累，必須忍痛認賠出脫。

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，家族因為一些事件爭執不休，氣氛很不好，每天都不想回家。某些白羊座的居住環境不安寧，每天回到居所，處在擔心受怕的狀態中。

感情運方面，在心靈宮位的海王星受到傳播宮位的金星影響，在網路上結交看似聊得來的對象，以為能找到懂你的靈魂伴侶，當心被詐騙，情感金錢兩頭落空。有穩定情感的白羊座，會覺得另一半有些話語焉不詳，疑似有事隱瞞。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，金星在金錢宮位行進，目前手頭十分餘裕，會捨得花錢買些好東西犒賞自己，然而金星受到海王星的影響，消費時要當心發生糾紛，對方可能拿瑕疵品或假貨騙你。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在感情宮位，受到在命宮逆行的水星影響，與情感對象彼此有些問題一直溝通不良，容易在此時分手。感情穩定的金牛座，則會因為前情人的回頭聯繫，造成你與伴侶間的不愉快，會是吵架吵得最嚴重的時期。

人際關係方面，海王星與土星齊聚在人際關係宮位，同時海王星受到金星影響，因為貪小便宜，被信任的人所欺騙，感到很傷心。某些金牛座週遭充滿了敵視你的小人，感覺芒刺在背，甚至引起社恐。

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到在秘密宮位的木星影響，職場有些潛規則，或是有不能說的秘密被你發現，像一顆未爆彈，波及到你的機率很高，最好想辦法自保，否則可能會被奸人所拖累。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，金星在命宮行進，會被身份地位很特殊的人士追求，使你受寵若驚，然而金星受到海王星的影響，稍微深入往來後，發現是場騙局，把身價或道德抬得很高的人，其實都在掩飾自己無恥無能的本質。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕發生在工作宮位，受到在秘密宮位逆行的水星影響，許多事務運作不順，疑似被人惡搞，無緣無故被主管解僱，感到含冤莫白。某些雙子座則是厭惡目前的工作環境，潛規則太多，會想離開這個職務。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到在金錢宮位的火星影響，與某些生活較為富裕、出手闊綽的人士一起聚會，光是吃一頓飯就花掉你大半的生活費用，覺得自己在那樣的場合格格不入。

學業運方面，在學業宮位的冥王星受到在人際關係宮位的木星影響，原先以為自己的指導者是個貴人，沒想到其實是個壓榨學生的無恥小人，除了利用各種方法剝削原本屬於你的研究經費，還剽竊學生的論文，但為了畢業，只能吞忍。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，水星在人際關係宮位退行，並受到日蝕能量影響，會與很久不見的朋友見面，重新頻繁往來。不過水星本週也受到月蝕能量影響，這段時間也會跟一些覺得不值得往來的人際關係斷交。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在戀愛、子女宮位，因為社交關係頻繁，對另一半在人際關係方面的問題感到不愉快，容易因此吵架，甚至分手。有養寵物的巨蟹座，需特別注意毛孩的身體健康以及安全，一時疏忽，可能失去心愛的孩子。

工作運方面，在志業宮位的木星，受到財務宮位的冥王星影響，所工作的部門因為財務出現狀況，面臨整併或裁撤。某些巨蟹座因為勞資糾紛問題，須尋求司法途徑解決爭議。

健康運方面，火星在命宮行進，各種雜事需要處理，每天都感覺相當疲憊，火氣也會較大，容易長痘痘、嘴破，或是造成某些器官發炎。這段時間當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，並要注意人身安全。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，金星在人際關係宮位行進，會有許多交際應酬的邀約，有許多朋友會對你伸出援手。然而金星受到在人際關係宮位的海王星影響，這段時間也要注意被信任的人欺騙、出賣，甚至捲入訴訟之中。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在志業宮位退行，受到日蝕效應的影響，目前職場一團混亂，上司昏庸無能，使你決定離職，或是莫名其妙被資遣。同事做事不牢靠，各項事務弄得烏煙瘴氣，會是很倦勤的時期。

家宅運方面，月蝕發生在家宅宮位，家人身體狀況不佳，讓你十分憂心，此時要注意親人的健康與安全。某些獅子座會因為工作的變動，必須搬家或離家，但也因此陷入天人交戰，可能選擇放棄工作，或是家庭。

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到在遠行宮位的木星影響，與情感對象會暫時需要遠距一陣子，這段時間由於變數很多，會讓你或對方覺得很不安。某些獅子座佔有慾太強烈，不論到哪，都一直黏在對方身邊，造成對方困擾。

處女座：

整體運勢

工作運方面，金星在志業宮位行進，目前正執行十分重要的業務，受到許多人矚目。然而金星受到在夥伴宮位的海王星影響，下屬盡是一堆庸碌之材，沒有一個是聰明機靈會做事的，甚至被他們拖累，使你感到無奈。

本週須注意的部分

學業運方面，水星在學業宮位逆行，受到日月蝕能量影響，會發現指導教授或學校有不可告人的秘密，做了許多非法之事，並濫用職權要求學生當免洗工具人，會想要轉學，或是離開目前的科系，轉往較為有前途的學校求學。

感情運方面，土星與海王星齊聚在感情宮位，對於目前的關係感到迷惘，覺得對方不上進，前途堪憂，但基於情面，又無法拋下對方不管。某些處女座覺得現在的關係食之無味，棄之可惜，每天與對方相處都不太快樂。

金錢運方面，在財務宮位的木星受到在工作宮位的冥王星影響，職場開始有欠薪的狀況發生，需要尋求法律途徑討回該拿到的酬勞。某些處女座則是工作過度操勞，引發肝功能疾病，必須要休養生息一陣子，卻無法放下現在的工作。

天秤座：

整體運勢

遠行運方面，金星在遠行宮位行進，會因為工作需要到海外出差，差旅待遇極佳，食宿都十分高級。然而金星受到在工作宮位的海王星影響，執行任務不順利，有些重要的事務被人隱瞞，需要慢慢抽絲剝繭釐清問題所在。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到夥伴宮位的木星影響，職場小人多，而且非常囂張，執行工作時面臨困境。某些天秤座的同事都是組織中的共犯結構，讓你也不能獨善其身。

金錢運方面，月蝕發生在金錢宮位，同時水星在財務宮位逆行，受到日蝕能量影響，信用卡會被多收年費，此時會需要到銀行據理力爭，以獲得解決。某些天秤座則是為了處理許多法律相關事宜，付出不少規費，儲蓄都見底了。

感情運方面，在感情宮位的木星受到在戀愛宮位的冥王星影響，覺得對方給予自己的限制越來越多，這段情感關係會束縛你很多的自由，會思考自己究竟適不適合走進婚姻關係。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，金星在金錢宮位行進，會因為參加某些活動而幸運中獎，獲得價值不菲的東西。然而金星也受到海王星的影響，這段時間也要當心個資外洩，上當受騙。有投資習慣的天蠍座，要當心不實的資訊，以免造成損失。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在命宮，同時水星在感情宮位逆行，背叛過自己的前任，會在此時回頭求和。不過你會發現對方的情感關係依然十分混亂，會在此時封鎖對方。

工作運方面，在工作宮位的木星受到火星影響，會需要到海外出差，甚至長時間外派在異國，當地的生活機能並不方便，使你陷入長思。某些天蠍座到外地執行任務，遇到麻煩的問題，受困在外，無法回家。

健康運方面，月蝕發生在命宮，發現被惡疾纏身，需要花很多時間治療。這段時間需特別注意腸胃、消化道方面的疾病，吃壞肚子的機率較高。女性則要注意婦科方面的問題。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星在感情宮位行進，與另一半鶼鰈情深，有福同享、有難同當。然而金星受到在家庭宮位的海王星影響，兩人正面臨一些困境，會隱瞞著家人，不希望家人為自己的情感擔憂。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕發生在心靈宮位，受到逆行的水星與日蝕影響，發現職場中的潛規則，心生恐懼，會想辭掉工作，遠離這個腐敗的組織。甚至因為發現一些秘密，被上司資遣。

家宅運方面，土星與海王星齊聚家宅宮位，至親之人的身心靈狀況不佳，會花很多時間予以照顧與陪伴，造成自己的精神與身體狀況也逐漸走下坡。某些射手座則是有許多帳單、貸款要支付，家計負擔很重。

金錢運方面，火星持續在財務宮位行進，受到木星的影響，會不顧一切地傾家蕩產、或是以分期付款的方式，獲得偶像代言的限量商品，以至於需要縮衣節食過好幾個月。某些射手座則是信用卡帳單被多扣了一筆年費，與發卡銀行產生糾紛。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在工作宮位行進，正在執行一項光鮮亮麗的案件，甚至有機會跟名人接觸。但金星受到在溝通宮位的海王星影響，當心一切都是騙局，看似上流的人士其實均為共犯結構的成員之一。

感情運方面，水星在戀愛宮位退行，受到日蝕能量影響，與過去的戀人重逢，過去的恩怨都化解了，兩人可恢復友好。然而受到月蝕能量影響，你或對方身邊也有了新的伴侶，某些摩羯座會選擇放下這段愛戀。

本週須注意的部分

人際關係方面，月蝕發生在人際關係宮位，會離開某個團體或朋友圈，永遠不想再與這些人有任何聯繫。某些摩羯座則可能會有朋友突然離世，讓你感嘆人生無常。

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到在金錢宮位的冥王星影響，親人會有一些需要，生活開銷較大，感覺經濟壓力比較沈重。某些摩羯座的房屋貸款，因為升息加碼，變得難以負擔。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星在戀愛宮位行進，與喜歡的人互動良好，生活甜蜜。然而金星受到海王星影響，每天沈浸在愛情中，該做的正事都沒有好好面對，導致經濟狀況、工作一團混亂。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕發生在志業宮位，工作上會面臨較大的變動，對許多事件覺得荒謬而選擇辭職，或是無預警被資遣。工作較穩定的水瓶座，職場將有大幅的人事變動，會感到適應不良。

家宅運方面，水星在家宅宮位退行，受到日蝕能量影響，會因為工作所需，暫時需要離家，居住在生活機能較差的區域，覺得難以適應。某些水瓶座家中的大型家電發生故障，或是住宅需要修繕，家庭開銷較大。

學習運方面，在學習、考試宮位的木星受到冥王星影響，遇到較為固執的指導者，在考試成績上不願意放水，導致某些科目需要重考或補修學分。參加國家考試的水瓶座，則是以些微的差距未達標準，名落孫山。

雙魚座：

整體運勢

家宅運方面，金星在家宅宮位行進，同時日蝕發生在旅遊宮位，與家人計畫一起出門旅行，享受天倫之樂。某些雙魚座則是會添購新的傢俱，住宅整個煥然一新。

本週須注意的部分

感情運方面，火星在戀愛、子女宮位行進，戀愛對象身心靈狀況不佳，使得兩人關係也變得緊繃，時常吵架。有小孩或是寵物的雙魚座，孩子不太聽話，或是身體狀況不佳，感到十分傷神。

學業運方面，月蝕發生在學業宮位，同時水星在考試宮位逆行，期中考的成績不理想，某些科目被當，對於目前念的科系感到迷惘，會有休學、轉學、轉換科系的想法。

工作運方面，水星在面試宮位退行，受到日月蝕能量影響，面試新工作時不太順利，錄取之後所做的工作名不符實，甚至沒做幾天就被資遣，對現在職場環境感到社恐。工作穩定的雙魚座。與客戶溝通不良，容易被投訴。

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