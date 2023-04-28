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51勞動節也閒不下來！3星座「天生勞碌命」第一名命理師認證超苦情

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖／ingimage
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明天開始就要開始勞動節連假，勞動節顧名思義就是一項由勞工推動的節日，5月1日在許多國家都是法定假日，讓勞工在這一天可以好好休息，但是塔羅專家小孟老師指出，有三大星座「天生勞碌命」，有責任感又任勞任怨，甚至回到家中還要做一大堆事情，相當苦情，一起來看看是哪三個星座吧。

Top3：水瓶座

水瓶座的人在工作中總是想要表現，很想要展現自己，也很想要超越自己與別人，所以總是在工作中把全部的事情都一肩扛起，搞得自己心情不好很煩悶，又必須要把很多事情做完。所以小孟老師建議你，不要把太多事情攬在自己的身上，也不要有太多的欲求，多多看一下美麗的山與水，你會發現人生還有很多的風景，不是只有工作而已。

Top2：牡羊座

牡羊座的人，很有工作狂很喜歡把工作當成生活的很大的一部分，大部分的生活埋首在工作中，感覺要做很多事情才會有成就感，等到年紀越來越大的時候，才會發現自己怎麼會這麼忙，大多數的牡羊都會認為不斷地工作與賺錢才是人生的真諦，有時會過度操勞反而健康亮紅燈，那就不好了！一定要格外的小心。

TOP1：金牛座

金牛座的人，非常的勞碌命，他們總是任勞任怨，又非常的有責任感，上司主管同事交代的事情都會使命必達，有時在工作上總是很快地把所有的事情做完，所以老闆又會交代更多的事情，想要拒絕又沒辦法，回到家中還要做一大堆事情，所以金牛座是最苦情的星座。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

水瓶座 星座 老闆 星座運勢

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