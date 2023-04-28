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財運卡卡、容易分手？手機號碼裡有「這兩數字」會比別人更辛苦？

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財運卡卡、容易分手？手機號碼裡有「這兩數字」會比別人更辛苦？

旺好運／ 陳咨穎
圖為手機示意圖。記者曾學仁攝影／報系資料照
圖為手機示意圖。記者曾學仁攝影／報系資料照

手機號碼會影響你的運勢，多年來已經得到命理界許多老師的證實，亦成為科學命理的一門濫觴，但一般鮮少人知道0和5的影響；你的手機號碼裡有沒有0和5？

例如0909000XXX，或是0905555XXX。其實手機號碼不管幾個0，也不管幾個5，只要你有1個0或5，陳咨穎老師表示，根據大數據顯示，你有很大的比例在0和5的磁場影響下會比一般人更為辛苦。

怎麼解釋0和5的影響呢？

我們可以先從0來說，0在本身的意思還有計算數量來看，它指的是「無」；是「沒有」。當然它也代表累計10就進位的檻，因此當我們的手機裡有0的時候，它會是一個重新歸0的局面。

那5呢？我們從1數到9來看，1到4，6到9，而5剛好卡在中間的位置，所以當你的手機號碼裡出現5，你會面對更大的挑戰關卡。

從古至今，文字、數字都有它賦含的意義與能量，例如紀錄在紙上的梵文咒語、符咒......等等，它就是將能量紀錄在紙上的一種呈現方式。而手機號碼，就是一種生活中呈現的磁場能量，所以我們可以知道，如果數字本身就有能量了。

0和5潛在的危機？

那手機號碼裡的0和5對應在生活裡，它會是怎麼樣的一個潛在的危機？陳咨穎老師表示，舉例在事業的發展上，很可能會容易出現阻礙，導致營運有狀況或是工作上事倍功半非常辛苦，常常努力到後來一場空。對應在感情上，也容易出問題，造成摩擦或分手。錢財上當然也容易進進出出守不住財。

總之，以手機號碼來看，0和5的影響真的不容小覷輕忽。

本文作者為 源數專家陳咨穎 老師

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

手機號碼 分手

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