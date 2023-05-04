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注意了！近期最容易復合的星座CP 這對根本前世孽緣「被虐還是沉淪」

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注意了！近期最容易復合的星座CP(圖片來源：Shutterstock)
注意了！近期最容易復合的星座CP(圖片來源：Shutterstock)

2023年的第二次水逆來了（4/21-5/15），除了交通、通訊和電子設備會受到水星逆行的影響之外，由於舊人舊事容易在水逆期浮現，所以這段時間其實也是情侶們復合的高峰期喔！想要跟前任破鏡重圓的朋友們趕快看過來，這段時間如果有所行動，復合機率會大大增加。

不過，科技紫微網還是建議大家在復合之前要三思而行。畢竟所有的分手都事出有因。如果沒有找出那個「因」並解決，那麼即使復合，也不過是短暫的曇花一現，極有可能因此陷入分分合合的惡性循環，反而得不償失。

巨蟹座VS天蠍座

這一對CP有點前世孽緣、今生羈絆的味道，最容易形成一個願打、一個願挨的戀愛模式。其中一方就算被虐得體無完膚，也還是忍不住想要沉淪。

巨蟹座最顯著的性格特點之一就是戀舊，只要真正愛過，很難再從心底除名。尤其碰到天蠍這種狠角色，巨蟹就更不容易逃脫了。水逆期間，巨蟹會瘋狂想念對方，會用盡辦法讓這段感情延續。而天蠍也沒有好到哪裡去，他們表面上雖然很冷漠，其實早就淪陷在巨蟹的溫柔裡了。畢竟天蠍是那種一旦敞開心房，愛意就像洪水奔湧出來的類型。

這種共同的情感需求，增加了兩人復合的可能性，所差的就只是一個契機而已。如果其中一方能主動抓住時機，那麼這段感情再次燃起愛火的機會是很大的。

金牛座VS處女座

作為兩個土象星座，金牛座和處女座在相處上真的很合拍。一般來說很難有人能滿足處女座的所有要求，但是金牛卻做得到。倒不是金牛多完美，而是他們在感情中比較溫吞、沉穩，不玻璃心也不敏感，這種反應特別能給處女座一種安心的感覺。當然了，金牛對處女的各種要求也是能滿足就儘量滿足的。

金牛對生活很講究，注重生活環境，在意質感和細節。他們受不了跟邋裡邋遢的人一起生活，而整潔又恰好是處女座的優點，所以跟處女座戀愛，金牛會感到舒適。這兩個星座只要跟對方談過戀愛，就很難從別的對象身上感受到這種契合感。

一樣的務實，一樣有明確的目標和計畫，一樣不喜歡冒險或過於衝動的行為，一樣在意生活的品質。這樣的戀愛對象難道好找嗎？所以即使分手後多方尋覓，甚至已經有了新的伴侶，這兩個星座還是會忍不住想回頭。

牡羊座VS獅子座

牡羊座和獅子座這一對在一起的時候，爭吵似乎總是不斷上演。兩個人都屬於易燃易爆炸的個性，發生爭執後兩人都不妥協讓步，所以分手兩字也就特別容易衝口而出。

但是一分開，這兩個人很快就會想起彼此的好，畢竟在一起的時候是真的挺開心，能玩到一塊，也很懂彼此在想什麼。這兩人心性都比較單純，不記仇，所以只要時間過了，冷靜下來想想，其實也就這麼大點兒的事兒。

於是兩人都在暗中觀察，想等對方先給臺階下。這一對在水逆期間尤其容易採取行動。而且不用說，牡羊當然是比獅子更耐不住性子的一方，畢竟傲嬌的獅子真的太要面子了。

水瓶座VS雙子座

同為風象星座的水瓶和雙子，在感情上還挺勢均力敵的。他們的戀愛關係往往從一開始就建立在互相理解和尊重上，感情基礎很紮實。就算是分開了，彼此之間仍有很大的吸引力。

這兩個星座都太有個性了，會分手多半都只是因為一時情緒不佳或狀況不穩定，而暫時性的提出分手。

即使真的分手，一聽到對方的消息還是會心頭一震。由於彼此有深刻的瞭解、信任和尊重，這兩個星座是很有可能復合的。而最好的復合途徑，當然就是由共同好友暗中撮合，增加他們再次相處的機會，復合也就水到渠成了。

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