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2024大選「最有帝王相」是誰？命理師預言：這人有疤影響總統路

旺好運／ 楊登嵙 教授
命理師楊登嵙分析四位總統可能候選人面相，並且預言「這人」最有帝王相。左起為侯友宜、柯文哲、賴清德、郭台銘。報系資料照
命理師楊登嵙分析四位總統可能候選人面相，並且預言「這人」最有帝王相。左起為侯友宜、柯文哲、賴清德、郭台銘。報系資料照

人的喜怒哀樂，氣運好壞，往往寫在臉上，因此，「相由心生」講的一點都沒錯！

目前參選總統的候選人年紀都在65至74歲之間，反映在「面相學」的流年，就在「法令紋」及下巴「地閣」，此處若暗沉、晦暗、斷裂、歪斜，將影響總統之路；另外，眼神不容易掩蓋，往往可以看出智慧、心性、急躁、緩慢、沉穩、內斂、狐疑、剛毅等。所以，判斷誰能當選總統，就要從總統候選人面相的眼神、「法令紋」及下巴「地閣」比一比。

◎郭台銘

1950年10月18日生，生肖屬虎，眼神銳利，「法令紋」廣大如鐘，上圓下寬，不斷裂，運勢強勁。

◎侯友宜

1957年6月7日生，生肖屬雞，顴骨大、腮幫子大是武將格局，眼神靈活，文武兼備，天庭稍微低，如果在國際視野加強，前途光明。

◎賴清德

1959年10月6日，生肖屬豬，眼神有智慧、沉穩、內斂，「法令紋」長度稍嫌不足，若能接受有經驗的強大智囊團建議及協助可獲彌補。

◎柯文哲

1959年8月6日，生肖屬豬，眼神閃爍、深沉，主觀意識很高，「法令紋」有疤痕，影響總統之路。

綜合以上4位有機會角逐2024年總統選舉候選人面相，郭台銘面相分數最高，最具有2024年「帝王之相」。

如果國民黨「徵召」郭台銘參選總統，侯友宜、盧秀燕或柯志恩參選副總統，必定當選！無人能擋！但是，國民黨若關閉「徵召」郭台銘參選總統之門，郭台銘會另闢參選2024總統之路，國民黨票源將岌岌可危，淪為倒數！甚至逐漸泡沫化！最後讓民進黨賴清德漁翁得利。

本文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

總統大選 郭台銘 柯文哲 賴清德 侯友宜 面相

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