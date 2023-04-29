下周生肖運勢／豬貴人相助 虎羊愛情事業兩得意

命理專家曼樺老師分析，4/30-5/6各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

NO1.豬

本周工作運勢旺盛，為第一名，有貴人幫忙。可順勢將自己對未來事業的提前布局，找到優質的合夥人。

NO2.虎、羊

虎：本周運勢當旺，為第二名。工作表現成績優異，令人激賞。甩開各種陰霾以及對自己的信心度，終於可以一展長才。

羊：本周運勢工作進展順利，同為第二名，雖忙碌但值得。傾聽他人意見，不要表示太多自我的堅持，會有更好的結果。

NO3.鼠、牛、兔

鼠：本周運勢總算上升，為第三名。工作按部就班，目前市場狀況混亂，同業競爭壓力大，專業技術優先，平衡心不可少。

牛：本周運勢不好不壞，同為第三名。相信自己的判斷勇往直前，區別市場的同質性，勿受他人潑冷水的言語而退卻。

兔：本周運勢順勢上升，同為第三名。驛馬星動，有機會在工作中外調或出差。注重團隊意見，可以減少爭執以及混亂。

【財運前三名】

NO1.虎

本周財運與心情有絕大關係，對未來事業有憧憬，良好的上班情緒，可以討論工作新的的另一半。

NO2.豬

藉著貴人的推薦與幫忙，本周增加了許多業務的機會，同時也快速地完成客戶交代的項目內容，現金落袋，收穫滿意。

NO3.羊

本周財運大旺，停滯的案子突然又盤活起來，收入增加，事業忙碌的同時，收穫更多的專業知識。

【愛情前三名】

NO1.虎

愛情運甜蜜，終於企盼到的短期假期到來，你份外珍惜與男友分分秒秒的相處，無論做什麼，只要兩人在一起就好。

NO2.牛

單身者愛情運上升，愛情是一種等待，幸福也是一種等待，有付出才會有收穫，當對方持續回應，可以肯定愛情穩定了。

NO3.羊

愛情轉旺的一週，心情也變得美麗。原以為沒有希望的暗戀，竟然讓她知道你的存在，開始積極的下一步。

【健康運前三名】

NO1.豬、兔

豬：身體健康滿意的一週，心曠神怡。可以多多到公園或健身房運動,加強好的體力與代謝，身心靈更加健康。

兔：健康運不錯，近日迷上跳舞減肥，才短短二星期，成效驚人。好友紛紛效法，短視頻粉絲也越來越多。繼續加油。

NO2.羊

健康運不俗，最近身體活力充沛，你感覺年輕許多，許多就為見到你的朋友，都訝異你的瘦身成果。

NO3.狗

身體健康不錯，維持運動習慣的你，放假日一樣打羽球或是上健身房，已是生活中不可或缺的部分了。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

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