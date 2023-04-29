快訊

獨／企鵝妹環台遇8歲女童英文對答如流網驚 女童超強背景曝光

下周生肖運勢／豬貴人相助 虎羊愛情事業兩得意

旺好運／ 曼樺老師
生肖豬的人本周工作運勢旺盛，為第一名，有貴人幫忙。圖片來源/ingimage
生肖豬的人本周工作運勢旺盛，為第一名，有貴人幫忙。圖片來源/ingimage

命理專家曼樺老師分析，4/30-5/6各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

NO1.豬

本周工作運勢旺盛，為第一名，有貴人幫忙。可順勢將自己對未來事業的提前布局，找到優質的合夥人。

NO2.虎、羊

虎：本周運勢當旺，為第二名。工作表現成績優異，令人激賞。甩開各種陰霾以及對自己的信心度，終於可以一展長才。

羊：本周運勢工作進展順利，同為第二名，雖忙碌但值得。傾聽他人意見，不要表示太多自我的堅持，會有更好的結果。

NO3.鼠、牛、兔

鼠：本周運勢總算上升，為第三名。工作按部就班，目前市場狀況混亂，同業競爭壓力大，專業技術優先，平衡心不可少。

牛：本周運勢不好不壞，同為第三名。相信自己的判斷勇往直前，區別市場的同質性，勿受他人潑冷水的言語而退卻。

兔：本周運勢順勢上升，同為第三名。驛馬星動，有機會在工作中外調或出差。注重團隊意見，可以減少爭執以及混亂。

【財運前三名】

NO1.虎

本周財運與心情有絕大關係，對未來事業有憧憬，良好的上班情緒，可以討論工作新的的另一半。

NO2.豬

藉著貴人的推薦與幫忙，本周增加了許多業務的機會，同時也快速地完成客戶交代的項目內容，現金落袋，收穫滿意。

NO3.羊

本周財運大旺，停滯的案子突然又盤活起來，收入增加，事業忙碌的同時，收穫更多的專業知識。

【愛情前三名】

NO1.虎

愛情運甜蜜，終於企盼到的短期假期到來，你份外珍惜與男友分分秒秒的相處，無論做什麼，只要兩人在一起就好。

NO2.牛

單身者愛情運上升，愛情是一種等待，幸福也是一種等待，有付出才會有收穫，當對方持續回應，可以肯定愛情穩定了。

NO3.羊

愛情轉旺的一週，心情也變得美麗。原以為沒有希望的暗戀，竟然讓她知道你的存在，開始積極的下一步。

【健康運前三名】

NO1.豬、兔

豬：身體健康滿意的一週，心曠神怡。可以多多到公園或健身房運動,加強好的體力與代謝，身心靈更加健康。

兔：健康運不錯，近日迷上跳舞減肥，才短短二星期，成效驚人。好友紛紛效法，短視頻粉絲也越來越多。繼續加油。

NO2.羊

健康運不俗，最近身體活力充沛，你感覺年輕許多，許多就為見到你的朋友，都訝異你的瘦身成果。

NO3.狗

身體健康不錯，維持運動習慣的你，放假日一樣打羽球或是上健身房，已是生活中不可或缺的部分了。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

生肖運勢

延伸閱讀

超難溝通！最固執的生肖TOP3 第一名不出所料：不撞牆不回頭

本週「生肖+血型」財運最旺TOP5！B型這生肖壓力大「報酬超豐盛」

殺破狼週運勢／白羊小心金錢損失 金牛發現職場驚人秘密

明天「穀雨」到！今年最衰4生肖 做好1件事可望轉運

相關新聞

老是留不住錢？手機號碼「這六組數字」最容易漏財！

你常有沒有這樣的感覺嗎？從以前到現在工作起來總是波折不斷非常辛苦總是存不到錢，別人好像都是很容易累積到財富，或是省吃儉用苦守財庫十八年，好不容易賺到一點錢，總是會莫名奇妙的又留不住，不是家電壞掉就是家人需要？

下周生肖運勢／豬貴人相助 虎羊愛情事業兩得意

命理專家曼樺老師分析，4/30-5/6各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

每日星座運勢／雙子精心打扮到處轉 不可放過愛情

2023-04-29牡羊座短評：恰逢朦朧愛情。【整體運★★★☆☆】與對方的關係有種曖昧的味道，可又因他的遲疑而邁不出關鍵的一步，其實你的主動同樣能打破這種格局哦！今天還是不必往證券市場跑的好，只會徒勞

CEO與CSO的對話／人生總是遭逢不順？命盤點出「關鍵」：改變的最好時間

太陰與天同本來就是兩顆注重享受、追求快樂的主星，重視感情、婚姻和家庭。如果在子位坐命，又叫「鏡花水月」；平靜無波的水面上，映照著皎潔的明月，是一幅多麼美麗的畫面。

12星座「個性表裡如一」排行榜！獅子說話超直、這星座「反應真誠好相處」

每個人性格不同，有的人表裡如一，也有的人總是說一套、做一套。日本網站「占TV」近來就分析十二星座，排行哪些是外表和內心一樣誠懇的人。

起飛了！5月「財運超旺」TOP5 處女座薪資上漲、水瓶座偏財運旺

五月是一年中轉折的月份，隨著春季的漸漸結束，人們的注意力開始轉向夏季。在這個時候，財運也可能隨之轉折，因為它標誌著一個新的開始和機會的到來，特別是對於那些渴望改變自己財務狀況的人們。特別是五月中旬的母親節，跟家庭關係的互動，也牽扯到個人及家庭財運。來看看5月份財運最好的前五名星座：

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦