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猜不透？搞神祕？「不按牌理出牌三星座」第一名誰都跟不上

聯合新聞網／ 綜合報導
每個星座個性大不同，有些人總是讓人猜不透。圖片來源/ingimage
每個星座個性大不同，有些人總是讓人猜不透。圖片來源/ingimage

每個星座個性大不同，有些人總是讓人猜不透。命理網站旺好運分享「不按牌理出牌的三星座」，快看看你身邊的人上榜了嗎？

▎第三名：天蠍座

天蠍座的想法你永遠都猜不透，因為他們很會隱藏，而且總是喜歡出奇招，雖然一開始無法直接明白他們的用意，但把時間拉長就會知道他們有自己行事的風格。

▎第二名：摩羯座

摩羯座的思維很神祕，因為他們總是默默耕耘，而且當你還在思考的時候，他們已經計畫好所有後續的流程了，對其他人來說會有一種不按牌理出牌的感覺，但其實他們只是按照自己的步調在行事罷了。

▎第一名：雙子座

雙子座的想法跳很快，常常讓人會跟不上他們的邏輯與節奏，而且他們總是很堅持自己的想法與理念，時常讓人不知道如何與他們達到默契，更不知道下一步的動作會是什麼。

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