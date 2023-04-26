誰是行走的發電機？第一名「這星座」常電錯人

有些人總是喜歡到處放電，就是無法停止散發魅力。命理網站旺好運分享『這些星座竟然會慣性放電』，快來看看那些星座是行動的發電機？

▎第三名：雙子座

雙子座是超強發電機，在很多時候他們總是控制不住自己想對人放電的機會，因為他們很容易見一個愛一個，久了就養成了一種習慣，只要是感覺還不錯的對象，就先放電再說。

▎第二名：天蠍座

天蠍座對於感情是非常敏感的，他們很會觀察且懂得如何對人放電，當他們已經鎖定自己的目標，就會開始把他們所擅長的放電技巧發揮到最極致，就是要搏到他們的眼球。

▎第一名：雙魚座

雙魚座容易處在自己的幻想世界，有事沒事就認為別人對他有好意或是敵意，因此自己就會開始有一些眼神上的發電，但其實往往都是自己想太多，別人可能沒有那個意思。

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